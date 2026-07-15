25 Jahre Fanfreundschaft – Rapid vs. Panathinaikos

In knapp zwei Wochen startet für Rapid die neue Bundesliga-Saison mit dem Cup-Spiel gegen Wienerberg. Im vorletzten Test gegen Panathinaikos Athen wollen sich die Hütteldorfer Selbstvertrauen holen. Heute ab 17:45 Uhr sind Sie auf krone.tv und im Stream live mit dabei. Kommentiert wird das Spiel von Martin Grasl und Experte Stefan Maierhofer.
Hier sehen Sie das Spiel zwischen Rapid und Panathinaikos:
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