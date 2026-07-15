25 Jahre Fanfreundschaft – Rapid vs. Panathinaikos

In knapp zwei Wochen startet für Rapid die neue Bundesliga-Saison mit dem Cup-Spiel gegen Wienerberg. Im vorletzten Test gegen Panathinaikos Athen wollen sich die Hütteldorfer Selbstvertrauen holen. Heute ab 17:45 Uhr sind Sie auf krone.tv und im Stream live mit dabei. Kommentiert wird das Spiel von Martin Grasl und Experte Stefan Maierhofer.