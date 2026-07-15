Rüsthaus ausgebrannt: Ursache noch immer unklar

Nach dem Brand des Rüsthauses der Freiwilligen Feuerwehr Lieserhofen in Kärnten am vergangenen Dienstagvormittag ermittelt nun das Landeskriminalamt zu möglichen Ursachen. Feuerwehrkommandant René Moser hofft darauf, Ende der Woche wieder einsatzbereit zu sein.
Die Ermittlungen nach der Ursache des Brandes laufen auf Hochtouren. Das Feuer zerstörte sowohl das erst im Jahr 2012 sanierte Rüsthaus als auch zwei relativ neue Feuerwehrwagen. Der Schaden geht in die Millionenhöhe. Die FF Lieserhofen ist seitdem nicht mehr einsatzfähig.
Am Mittwochnachmittag fand eine erste Begehung der Brandstätte durch Beamte des Landeskriminalamtes Kärnten statt. Die Experten sollen neue Erkenntnisse liefern und offene Fragen klären. Noch kann nichts ausgeschlossen werden.
Wir haben zwei Doppelcontainer von der Firma Strabag zur Verfügung gestellt bekommen, sowie ein Löschfahrzeug und Einsatzutensilien anderer Feuerwehren.
René Moser, Kommandant FF Lieserhofen
Bald wieder einsatzbereit
Der Kommandant der FF Lieserhofen, René Moser, zeigt sich trotz aller Umstände zuversichtlich: „Wir haben das Ziel, bereits am kommenden Sonntagabend wieder einsatzbereit zu sein.“ Möglich sei das mithilfe eines Container-Ausweichquartiers in der Nähe des Rüsthauses.
Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Lieserhofen sind jedenfalls überwältigt von der Unterstützung: „Wir bedanken uns vielmals für die rasche Hilfe“, so Moser.
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