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Finale Phase

Salzburg-Talent hatte Glück im Unglück

Sport
15.07.2026 17:15
Sara Grabovac (re.).
Sara Grabovac (re.).(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Für Salzburgs Frauenteam geht es in die heiße Phase der Vorbereitung. Diese verpasst allerdings Sara Grabovac. Das 17-jährige Talent fällt einige Wochen aus. Nach einem Kurzurlaub sind ihre Kollegen wieder voller Energie.

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Der Schock Anfang Juli war groß. Salzburgs Toptalent Sara Grabovac verletzte sich bei der U19-EM gegen Spanien schwer im Knie. Die schlimmsten Befürchtungen eines Kreuzbandrisses bestätigten sich aber nicht. Die 17-Jährige erlitt „nur“ eine Teilruptur, fällt damit aller Voraussicht nach zehn bis zwölf Wochen aus. Damit verpasst die Mittelfeldspielerin selbstredend den Test gegen Leipzig kommenden Dienstag sowie den Saisonstart am 1. August.

Für ihre Kolleginnen geht es jetzt in die heiße Phase der Vorbereitung. Während die weiteren drei EM-Fahrerinnen (Valentina Illinger, Tina Krassnig und Greta Spinn) Freitag ins Training einsteigen, hatte der Rest nach dem ersten Block zuletzt eine Woche frei. Trainer Dusan Pavlovic verschlug es zum zweiten Mal in diesem Sommer nach Mallorca. „Jetzt konnte ich wirklich abschalten“, ist der Coach wieder voller Energie.

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Innenverteidigerin Aldina Hamzic war währenddessen eine Woche auf der Partyinsel Ibiza. Allerdings nicht zum Feiern, sondern ebenfalls nur um die Akkus aufzuladen. Denn sie weiß: Die kommenden drei Wochen – Dienstag wartet ein Test gegen RB Leipzig – „werden knackig.“

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