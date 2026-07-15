Salzburg-Talent hatte Glück im Unglück

Für ihre Kolleginnen geht es jetzt in die heiße Phase der Vorbereitung. Während die weiteren drei EM-Fahrerinnen (Valentina Illinger, Tina Krassnig und Greta Spinn) Freitag ins Training einsteigen, hatte der Rest nach dem ersten Block zuletzt eine Woche frei. Trainer Dusan Pavlovic verschlug es zum zweiten Mal in diesem Sommer nach Mallorca. „Jetzt konnte ich wirklich abschalten“, ist der Coach wieder voller Energie.