EU verschont iPhone & Co. bei Wechselakkus doch

Eigentlich sollte ab 2027 eine neue EU-Regel für mehr Reparierbarkeit sorgen: Akkus in tragbaren Geräten sollten von den Nutzern ausgetauscht werden können. Doch die Vorgabe bekommt nun wichtige Ausnahmen – und gerade große Smartphone-Hersteller dürften davon profitieren. Denn die EU-Kommission erlaubt weiterhin fest verbaute Akkus, wenn diese besonders langlebig sind.