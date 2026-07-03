Trumps menschlicher Drucker: Wer ist Natalie Harp?

Sie ist jung, blond, hübsch – und nie weit entfernt von US-Präsident Donald Trump zu finden. Natalie Harp folgt ihm wie ein Schatten, hat aber gar kein Regierungsamt. Wer ist die als „Hilfskraft“ beschäftigte Frau, zu der Trump ein ungewöhnlich enges Verhältnis zu pflegen scheint – und die über sich sagt, er habe ihr Leben gerettet? Die Trump-Einflüsterin im Porträt.
Harp ist Mitte 30 und begleitet Trump fast rund um die Uhr – am Amtssitz im Weißen Haus, bei Staatsbesuchen in der Air Force One oder beim Golfen in Florida. Sie schreibt ihm schmeichlerische Briefchen, Polit-Insider witzeln, man sehe sie öfter an Trumps Seite als die First Lady. Krone+ erzählt die erstaunliche Geschichte der Assistentin, die den Beinamen „menschlicher Drucker“ trägt und einen besonderen Stellenwert unter Trumps engsten Mitarbeitern haben soll.
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