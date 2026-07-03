Trumps menschlicher Drucker: Wer ist Natalie Harp?

Sie ist jung, blond, hübsch – und nie weit entfernt von US-Präsident Donald Trump zu finden. Natalie Harp folgt ihm wie ein Schatten, hat aber gar kein Regierungsamt. Wer ist die als „Hilfskraft“ beschäftigte Frau, zu der Trump ein ungewöhnlich enges Verhältnis zu pflegen scheint – und die über sich sagt, er habe ihr Leben gerettet? Die Trump-Einflüsterin im Porträt.