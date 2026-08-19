Überraschung im Urlaub
Bub (11) zieht Megalodon-Zahn aus Spalte am Strand
Eigentlich wollte die Familie aus Pennsylvania nur einen entspannten Strandurlaub in New Jersey verbringen. Doch beim Muschelsuchen machte Vater Mike Bowers einen Fund, mit dem wohl niemand gerechnet hatte: In einer Felsspalte entdeckte die Familie einen rund zehn Zentimeter langen Zahn – und der stammt von einem der größten Raubtiere, das jemals durch die Weltmeere schwamm.
Bowers war am Dienstag, dem 11. August, gemeinsam mit seiner Familie in Sea Isle City im US-Bundesstaat New Jersey auf Urlaub. Bei Ebbe suchten sie am Strand nahe dem Townsend Inlet nach Muscheln.
Sohn zieht den Zahn aus der Spalte
Dabei entdeckten sie in einer engen Öffnung etwas, das Bowers‘ Aufmerksamkeit erregte. Seine Hand passte allerdings nicht in die Spalte. Sein elfjähriger Sohn Bo konnte schließlich hineingreifen und zog den Fund heraus.
„Zur richtigen Zeit am richtigen Ort“
Zum Vorschein kam ein etwa zehn Zentimeter langer fossiler Zahn. Er weist am Ende eine auffällige Absplitterung auf. Experten vermuten, dass diese entstanden sein könnte, als der Hai beim Zubeißen auf einen Knochen oder anderes hartes Material traf. „Wir mussten einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Denn wenn gerade keine Ebbe gewesen wäre, hätte ich ihn niemals gefunden“, sagte Bowers laut CBS News.
Der Fund wurde anschließend von Experten untersucht. Das Cape May Whale Watch and Research Center sowie das New Jersey State Museum bestätigten dabei, dass es sich tatsächlich um einen Zahn von Otodus megalodon handelt.
Vor Aufregung zitterten die Knie
Für Bowers ist der Fund auch persönlich etwas Besonderes: Als Taucher stand ein Megalodon-Zahn bereits auf seiner Wunschliste. Nach dem Fund seien ihm vor Aufregung die Knie gezittert. Sohn Bo sei „sprachlos“ gewesen und gleichzeitig „schockiert und aufgeregt“.
Zahn durch Zufall an die Küste gelangt?
Megalodon-Zähne werden in New Jersey nur äußerst selten entdeckt. Der Zahn der Familie gilt bislang als erst sechster. In anderen Regionen sind die Fossilien deutlich häufiger zu finden, etwa bei den Calvert Cliffs im US-Bundesstaat Maryland oder in North Carolina. In New Jersey befinden sich die entsprechenden Sedimente aus der Zeit des Megalodons nur selten an der Oberfläche.
Wie der Zahn schließlich an den Strand gelangte, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Als wahrscheinlich gilt, dass er durch Sandbaggerungen im Rahmen eines Projekts zur Aufschüttung des Strandes an die Küste gelangte. Ein Teil der Arbeiten für Sea Isle City war im Juli 2026 abgeschlossen worden. Dafür wurde Sand aus mehreren Kilometern Entfernung vor der Küste an Land gebracht.
Zahn stammt von riesigem Urzeit-Hai
Der Megalodon lebte vor Millionen von Jahren in den Weltmeeren und ist seit etwa 3,6 Millionen Jahren ausgestorben. Nach den in den Berichten genannten Schätzungen konnte der gewaltige Hai rund 18 Meter lang werden und bis zu 50 Tonnen wiegen.
Damit war er deutlich größer als heutige Weiße Haie, die bis zu etwa sechs Meter lang werden können. Der Megalodon gilt als größter bekannter fleischfressender Hai der Erdgeschichte und ernährte sich von einer Vielzahl anderer Tiere.
Familie darf Fund behalten
Für die Familie bleibt der ungewöhnliche Urlaubsschatz erhalten: Sie darf den fossilen Zahn behalten und will die Geschichte über ihren außergewöhnlichen Fund weitererzählen.
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