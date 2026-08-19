Bub (11) zieht Megalodon-Zahn aus Spalte am Strand

„Zur richtigen Zeit am richtigen Ort“

Zum Vorschein kam ein etwa zehn Zentimeter langer fossiler Zahn. Er weist am Ende eine auffällige Absplitterung auf. Experten vermuten, dass diese entstanden sein könnte, als der Hai beim Zubeißen auf einen Knochen oder anderes hartes Material traf. „Wir mussten einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Denn wenn gerade keine Ebbe gewesen wäre, hätte ich ihn niemals gefunden“, sagte Bowers laut CBS News.