Luftfahrtzulieferer FACC ist auf Milliardenkurs

Das operative Ergebnis (EBIT) legte um 38 Prozent auf 25,3 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Mittwoch bekanntgab. Die Gewinn-Marge (EBIT-Marge) erhöhte sich indes von 3,8 auf 4,8 Prozent.

Getragen werde die positive Entwicklung von einer weltweit anhaltend hohen Nachfrage nach neuen Verkehrsflugzeugen. Als Entwicklungspartner und Lieferant aller großen internationalen Flugzeug- und Triebwerkshersteller profitiert FACC unmittelbar davon. Auch das 2024 gestartete unternehmensinterne Effizienzprogramm „CORE“ zeige Wirkung, heißt es von den Innviertlern.