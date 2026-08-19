Luftfahrtzulieferer FACC ist auf Milliardenkurs

Luftfahrtzulieferer FACC aus dem Innviertel erhält Rückenwind vom anhaltenden Luftfahrtboom. Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Konzernumsatz um 8,6 Prozent auf 526 Millionen Euro. Damit ist das börsennotierte Unternehmen auf Kurs, im gesamten Jahr erstmals die Umsatzmilliarde zu knacken.
Das operative Ergebnis (EBIT) legte um 38 Prozent auf 25,3 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Mittwoch bekanntgab. Die Gewinn-Marge (EBIT-Marge) erhöhte sich indes von 3,8 auf 4,8 Prozent.
Getragen werde die positive Entwicklung von einer weltweit anhaltend hohen Nachfrage nach neuen Verkehrsflugzeugen. Als Entwicklungspartner und Lieferant aller großen internationalen Flugzeug- und Triebwerkshersteller profitiert FACC unmittelbar davon. Auch das 2024 gestartete unternehmensinterne Effizienzprogramm „CORE“ zeige Wirkung, heißt es von den Innviertlern.
„Luftfahrtindustrie steht vor Wachstumsschub“
Auf Basis der aktuellen Nachfrage konkretisierte das FACC-Management den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. Das Management rechnet demnach mit einem Umsatzwachstum zwischen zehn und 15 Prozent und damit erstmals mit einem Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro. Gleichzeitig soll sich die Profitabilität weiter verbessern. Für das Gesamtjahr werde eine EBIT-Marge zwischen 5,25 und 6,25 Prozent erwartet.
„Die Luftfahrtindustrie steht vor einem Wachstumsschub. Man geht davon aus, dass sich die Zahl der Flugpassagiere in den kommenden zwanzig Jahren mehr als verdoppeln wird“, sagt CEO Robert Machtlinger. „Mit unseren Investitionen in neue Produktinnovationen, Kapazitäten, Automatisierung und neue Technologien schaffen wir die Voraussetzungen, damit FACC in Zukunft einer der weltweit führenden Entwicklungspartner der Luftfahrtindustrie ist.“
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