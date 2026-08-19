Ehemaliger Trainer von Altach bei Sturm gesichtet

Fragende Blicke am Dienstag beim Training von Vize-Meister Sturm: Denn auf dem Platz marschierte ein ehemaliger Trainer von Liga-Rivale Altach herum. Und zwar aus einem bestimmten Grund. Abseits davon erfreut die Trefferquote seiner Stürmer Trainer Fabio Ingolitsch.
Wer kommt denn da daher? Beim Besuch des Sturm-Trainings fiel den Beobachtern des schwarz-weißen Treibens in Graz-Messendorf gestern sofort ein baumlanger Kerl auf, der auf den Trainingsplatz stapfte. Das ist doch Adthe Nuhiu!
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