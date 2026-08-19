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Ehemaliger Trainer von Altach bei Sturm gesichtet

Fußball National
19.08.2026 13:30
Beim Training am Dienstag war Trainer Fabio Ingolitsch nicht der einzige ehemalige Trainer von ...
Beim Training am Dienstag war Trainer Fabio Ingolitsch nicht der einzige ehemalige Trainer von Altach am Platz.(Bild: GEPA)
Porträt von Georg Kallinger
Von Georg Kallinger

Fragende Blicke am Dienstag beim Training von Vize-Meister Sturm: Denn auf dem Platz marschierte ein ehemaliger Trainer von Liga-Rivale Altach herum. Und zwar aus einem bestimmten Grund. Abseits davon erfreut die Trefferquote seiner Stürmer Trainer Fabio Ingolitsch.

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Wer kommt denn da daher? Beim Besuch des Sturm-Trainings fiel den Beobachtern des schwarz-weißen Treibens in Graz-Messendorf gestern sofort ein baumlanger Kerl auf, der auf den Trainingsplatz stapfte. Das ist doch Adthe Nuhiu!

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