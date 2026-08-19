Hoeneß nach Bayern-Drama: „Da war ich sprachlos!“

Volle Rückendeckung des Vereins

Der FC Bayern rechnet damit, dass Musiala seine Karriere trotz einer neurologischen Dysfunktion fortsetzen kann. Es gebe derzeit keine Hinweise, dass der deutsche Nationalspieler nicht weiter auf dem Niveau Fußball spielen könne. „Es gibt eine bedingungslose Unterstützung für Jamal – in jeder Hinsicht“, versichert Hoeneß.