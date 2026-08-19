Hoeneß nach Bayern-Drama: „Da war ich sprachlos!“

Nach dem erneuten Zusammenbruch von Bayern-München-Star Jamal Musiala herrschen große Sorgen bei Ehrenpräsident Uli Hoeneß: „Es ist ein Drama, speziell für den Jamal!“
Nur wenige Tage nach seinem Kollaps gegen Leipzig ist Jamal Musiala auch beim 4:2-Testsieg bei Heidenheim am Dienstag auf dem Spielfeld zusammengebrochen. „Dass das vier Tage später wieder passiert, das hat mich vom Hocker gehauen“, sagt Uli Hoeneß im Gespräch mit RTL und Sky.
Der 74-Jährige sei zu Hause vor dem Fernseher gesessen, als ihn Bayerns Pressemann Stefan Mennerich anrief und vom beängstigenden Musiala-Vorfall erzählte: „Da war ich sprachlos, was selten genug vorkommt.“
Bei Musiala wurden kurz auftretende, aber gut behandelbare Absencen festgestellt, welche auf eine neurologische Dysfunktion zurückzuführen sind. Davon wusste der Verein. Auch Hoeneß beschäftigt der gesundheitliche Zustand des 23-Jährigen: „Ich gehe mit dem Gedanken abends ins Bett und wache morgens mit dem Gedanken an ihn auf.“
Volle Rückendeckung des Vereins
Der FC Bayern rechnet damit, dass Musiala seine Karriere trotz einer neurologischen Dysfunktion fortsetzen kann. Es gebe derzeit keine Hinweise, dass der deutsche Nationalspieler nicht weiter auf dem Niveau Fußball spielen könne. „Es gibt eine bedingungslose Unterstützung für Jamal – in jeder Hinsicht“, versichert Hoeneß.
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