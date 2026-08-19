Aus der Mattersburger Provinz nach New York

Aus Mattersburg nach New York! Nein, das ist kein Plot aus einem zweitklassigen Austro-Film. Es ist die Geschichte der 19-jährigen Basketballerin Iva Sanseovic, die nach einem Angebot während der Matura-Reise den großen Sprung über den Atlantik wagt. Fix werden ihr im „Big Apple“ die Cevape ihrer Mama abgehen.
Iva Sanseovic spielt für ihr Leben gerne Basketball. Jetzt erfüllt sich die 19-Jährige mit New York einen Kindheitstraum. Ihre Geschichte würde aber irgendwie auch gut nach Hollywood in Los Angeles passen.
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