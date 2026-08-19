Aus der Mattersburger Provinz nach New York

Aus Mattersburg nach New York! Nein, das ist kein Plot aus einem zweitklassigen Austro-Film. Es ist die Geschichte der 19-jährigen Basketballerin Iva Sanseovic, die nach einem Angebot während der Matura-Reise den großen Sprung über den Atlantik wagt. Fix werden ihr im „Big Apple“ die Cevape ihrer Mama abgehen.