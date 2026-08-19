Fast 300 Start-ups, 16 Anlaufstellen für Gründer

Von Quantencomputer bis zum Mobilitätsreporting

Die Palette reicht von der Alpine Quantum Technologies GmbH (AQT) über das Unternehmen healink bis hin zur Vionmo GmbH. Während die AQT, die den Fokus auf Ionenfallen-Quantencomputer richtet und ein Spin-off der Universität Innsbruck sowie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften ist, schon mehrere Schlagzeilen fabrizierte, ist healink im Gesundheitsbereich tätig. Die klare Vision des MedTech-Start-up ist es, Gesundheitsmessungen einfacher, schonender und alltagstauglicher zu machen. Dazu entwickelt es nicht-invasive Lösungen für die Glukose- und Stoffwechselüberwachung, die Menschen von Nadeln und anderen belastenden Messmethoden entlasten soll.