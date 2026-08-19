Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vielfalt in Tirol

Fast 300 Start-ups, 16 Anlaufstellen für Gründer

Tirol
19.08.2026 17:00
284 Start-ups gibt es in Tirol, wie aus der Plattform startup.tirol hervorgeht.
284 Start-ups gibt es in Tirol, wie aus der Plattform startup.tirol hervorgeht.(Bild: Malena Brenek)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

„Krone“ liefert interessante Daten und Fakten zu erfolgsversprechenden Jungunternehmern in Tirol und stellt beispielhaft drei Firmen etwas näher vor. Für die Gründer gibt es quer durch das ganze Land 16 Anlaufstellen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In Kitzbühel versammelten sich vielversprechende Start-ups aus ganz Österreich im Rasmushof zum sogenannten „Business Angel Summit“, wie die „Tiroler Krone“ berichtete. Mit dabei war auch eines aus Tirol. Doch wie viele Start-ups gibt es eigentlich hierzulande und was produzieren sie bzw. bieten sie an?

Auskunft darüber gibt die Plattform startup.tirol. Ihren Angaben zufolge zählt unser Bundesland 284 aufstrebende Unternehmen. Um in die Kategorie Start-up zu fallen, muss übrigens die Geschäftsidee Aussicht auf Wachstum versprechen und der Betrieb darf nicht älter als zehn Jahre sein.

Von Quantencomputer bis zum Mobilitätsreporting
Die Palette reicht von der Alpine Quantum Technologies GmbH (AQT) über das Unternehmen healink bis hin zur Vionmo GmbH. Während die AQT, die den Fokus auf Ionenfallen-Quantencomputer richtet und ein Spin-off der Universität Innsbruck sowie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften ist, schon mehrere Schlagzeilen fabrizierte, ist healink im Gesundheitsbereich tätig. Die klare Vision des MedTech-Start-up ist es, Gesundheitsmessungen einfacher, schonender und alltagstauglicher zu machen. Dazu entwickelt es nicht-invasive Lösungen für die Glukose- und Stoffwechselüberwachung, die Menschen von Nadeln und anderen belastenden Messmethoden entlasten soll.

Unterdessen hat sich Vionmo der Datenerhebung und Analyse von Gästen, Teilnehmenden und Mitarbeitenden im Bereich Tourismus, Kultur sowie Events verschrieben und bietet professionelles Wirkungs-, Mobilitäts- und Nachhaltigkeitsreporting inklusive CO2 und Modal Split an.

Lesen Sie auch:
Beim Business Angel Summit trafen Investoren aus nah und fern auf die zwölf ausgewählten ...
Tiroler Firma dabei
Über 80 Bewerbungen: Startup-Szene zu Gast in Kitz
08.08.2026

Für Gründer gibt es quer durch Tirol 16 Anlaufstellen
Ein weiterer Blick auf die Landkarte zeigt, dass sich besonders viele im Bereich Digitalisierung und künstliche Intelligenz bewegen.

Sucht ein Start-up Unterstützung bzw. Partner, wird es in Tirol bei insgesamt 16 Institutionen fündig. Hier wiederum reicht die Palette vom Beratungsunternehmen Austrian Senior Experts über die Hochschulen und Unis bis hin zur Wirtschaftskammer. Und wer auf der Suche nach einem sogenannten „Coworking Space“ ist, der wird auf der Plattform von startup.tirol ebenso fündig.

Abschließend noch ein Blick auf die Geschlechterverteilung: 22,2 Prozent der Start-ups wurden von Frauen gegründet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
19.08.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Die Luftwaffenbasis Ramstein in Deutschland ist einer der wichtigsten US-Stützpunkte in Europa – ...
Krone Plus Logo
Interaktive Karte
So viele US-Militärstützpunkte gibt es in Europa
Alarmstufe Pink
Haselmayer: „NEOS haben ein Riesenproblem“
krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Panettiere: Erste Details zu Todesursache enthüllt
248.171 mal gelesen
Trauer um Hayden Panettiere: Am Montag wurden erste Details zum Tod der Schauspielerin bekannt. ...
Ausland
AUA verweigerte Luftfahrt-Chefin das Boarding
222.601 mal gelesen
Als reguläre Passagierin unterwegs, durfte die oberste Schweizer Luftfahrt-Chefin bei der AUA ...
Society International
US-Schauspielerin Hayden Panettiere stirbt mit 36
109.415 mal gelesen
Hayden Panettiere hatte erst in diesem Jahr ihre Memoiren veröffentlicht.
Niederösterreich
FPÖ am Weg zur Nummer Eins in Niederösterreich
1438 mal kommentiert
Landbauers FPÖ liefert sich mittlerweile ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Volkspartei von Johanna ...
Außenpolitik
Drohnen-Ärger! Moskau droht Europa mit Terror
1084 mal kommentiert
Die Ukraine schlug zuletzt im tiefsten Russland zu – und zerstörte Lagerzentren des „russischen ...
Außenpolitik
Iran nimmt Europa ins Visier: Prüft Angriffe in EU
949 mal kommentiert
Der Iran denkt offenbar darüber nach, Ziele in Europa anzugreifen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf