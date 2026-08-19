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Es wird ungemütlich

Uns steht eine unruhige Gewitter-Nacht bevor

Österreich
19.08.2026 18:00
In der Nacht wird es in einigen Regionen Österreichs unruhig. (Symbolbild)
In der Nacht wird es in einigen Regionen Österreichs unruhig. (Symbolbild)(Bild: Jordi - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Sommer zeigt sich heute noch einmal erneut von seiner freundlichen Seite – doch ganz ruhig bleibt es nicht. Während tagsüber vielerorts die Sonne vom Himmel lachte und die Temperaturen auf bis zu 31 Grad kletterten, ziehen am Abend und in der Nacht wieder einzelne Schauer und Gewitter auf.

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Besonders in Osttirol, Salzburg, Oberkärnten und im oberösterreichischen Alpenvorland kann es in der ersten Nachthälfte immer wieder regnen oder gewittern. Dazwischen bleibt es vielerorts trocken und nur gering bewölkt. Der Wind hält sich meist zurück und weht nur schwach.

In der Früh lieber Regenschirm einpacken
In der zweiten Nachthälfte verlagert sich der Schwerpunkt: Dann können vor allem in Niederösterreich und Wien lokale Regenschauer oder Gewitter durchziehen. Wer also in den frühen Morgenstunden unterwegs ist, sollte vorsichtshalber einen Regenschirm einpacken.

Trotz der nächtlichen Schauer bleibt es mild. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 19 Grad.

Längere Sonnenfenster am Donnerstag
Und morgen? Da dreht das Wetter deutlich auf. Während sich im Osten und Süden zunächst noch längere Sonnenfenster ausgehen und es mit 25 bis 33 Grad heiß und schwül wird, wird es im Westen, Norden und Nordosten schon am Vormittag zunehmend gewittrig.

Im Tagesverlauf breiten sich die Gewitter weiter aus. Gegen Abend und in der Nacht sind schließlich kräftige Schauer und Gewitter im ganzen Land möglich – regional sogar mit Unwettergefahr.

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