„DAS kann der Austria in die Karten spielen!“

Roland Linz weiß, was die Austria im Hinspiel des Conference-League-Playoffs in Braga erwartet. Der Ex-Veilchen-Stürmer kennt den portugiesischen Klub aus eigener Erfahrung und sieht für Violett durchaus Chancen – und das sind die Gründe ...
„Wir hatten eine sehr gute Mannschaft, ich erlebte dort schöne Momente. Die ganze Stadt steht hinter dem Team. Der Einzug ins Europa-League-Finale blieb mir aber leider verwehrt, da hatte ich den Klub bereits verlassen“, blickt Ex-Stürmer Roland Linz auf seine Zeit bei Sporting Braga zurück.
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