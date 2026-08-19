FPÖ am Weg zur Nummer Eins in Niederösterreich

Keine Spur mehr von „Rückholaktion“, wenig Vertrauen in Parteimanager

Fakt ist: Am Wahlabend 2023 hatte Johanna Mikl-Leitner in ihrer Ansprache noch eine „Rückholaktion des Vertrauens“ angekündigt. Eineinhalb Jahre vor der nächsten Landtagswahl ist davon allerdings nur wenig zu spüren. Mikl-Leitner will erneut als Spitzenkandidatin ins Rennen gehen. Doch wer die ÖVP tatsächlich zurück auf die Siegerstraße führen soll, steht mehr denn je in den Sternen.