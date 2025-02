So schützen Sie Ihre Familie vor KI-Betrugsmaschen

Ob Love Scam, Krypto-Anlagebetrug oder Sextortion: Möglichkeiten, den Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen, gibt es für Kriminelle im Internet viele. Was ihnen allen gemein ist: Sie profitieren von der Gutgläubigkeit ihrer Opfer und nutzen diese schamlos aus. Bekanntestes Beispiel: der sogenannte Enkel- oder Neffentrick, bei dem Betrüger im Telefongespräch oder via WhatsApp vorgaukeln, mit der Zielperson verwandt zu sein, um in einer vermeintlichen Notsituation Geld zu erbeten bzw. erbetteln.