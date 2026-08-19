Nach Wolfsrissen: Tierschützer zeigen Almbauern an

Das Bild auf der Frohnalm im Lesachtal könnte friedlicher nicht sein: Pferde suchen im Fluss eine Abkühlung, Kühe grasen gemütlich und weit oben, knapp unter den Gipfeln, ziehen hunderte Schafe über die Hänge. Mittendrin: Jakob Oberguggenberger (52). Seit Jahrzehnten treibt der Nebenerwerbsbauer seine Tiere und die seiner Kollegen hier herauf.