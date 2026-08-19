England-Schock! Leiche in Zweitliga-Arena entdeckt

In den frühen Morgenstunden wurde nämlich ein lebloser Mann in der Arena entdeckt, wie britische Medien berichten. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun. Mittlerweile konnte auch die Identität des Toten geklärt werden. Der 33-Jährige wurde in einem „schwer einsehbaren Bereich“ gefunden, teilten die Ermittler mit.