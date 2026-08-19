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Schrecklicher Fund

England-Schock! Leiche in Zweitliga-Arena entdeckt

Fußball International
19.08.2026 16:45
Ein schrecklicher Fund in der Arena von Charlton Athletic. (Symbolbild)
Ein schrecklicher Fund in der Arena von Charlton Athletic. (Symbolbild)(Bild: AFP/ APA/Ben STANSALL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Schrecklicher Fund in England! Am Tag nach dem Auftaktmatch von Charlton Athletic in der zweithöchsten Fußballliga entdeckten Mitarbeiter in der Arena einen toten Mann. Jetzt ermittelt die Polizei! 

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Am Samstag herrschte in der Arena „The Valley“ noch ausgelassene Stimmung. Rund 27.000 Zuschauer durften dort den Auftaktsieg von Charlton Athletic gegen Derby County (2:1) in der zweiten englischen Liga feiern. Am Tag danach machten Mitarbeiter aber einen schrecklichen Fund!

In den frühen Morgenstunden wurde nämlich ein lebloser Mann in der Arena entdeckt, wie britische Medien berichten. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun. Mittlerweile konnte auch die Identität des Toten geklärt werden. Der 33-Jährige wurde in einem „schwer einsehbaren Bereich“ gefunden, teilten die Ermittler mit.

Klub veröffentlicht Statement
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die nächsten Angehörigen des Opfers wurde informiert und werden von den zuständigen Behörden betreut. Das geplante U21-Match von Charlton gegen Bolton wurde abgesagt. 

Charlton hat unterdessen ein Statement veröffentlicht und darin auch um Hinweise von möglichen Zeugen gebeten. „Jeder bei Charlton Athletic möchte der Familie, den Freunden und den Lieben des Einzelnen in dieser unglaublich schwierigen Zeit ihr tief empfundenes Beileid aussprechen“, heißt es zudem. 

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