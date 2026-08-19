Samsung erhöht Chip-Preise wegen KI-Boom deutlich

Wegen des Booms bei Künstlicher Intelligenz hat Samsung laut Insidern die Preise für seine Chip-Auftragsfertigung deutlich angehoben. Für einige moderne Verfahren seien die Preise für neue Aufträge um bis zu 15 Prozent erhöht worden, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch.
Die Nachfrage sei so hoch, dass die Kapazitäten knapp würden. Besonders stark sei der Andrang von chinesischen Kunden, die wegen US-Exportbeschränkungen auf ausländische Fertiger angewiesen sind und Insidern zufolge die höchsten Aufschläge akzeptieren. Samsung lehnte eine Stellungnahme ab.
Die Preiserhöhungen markieren eine Wende für die lange verlustreiche Sparte, mit der der südkoreanische Technologiekonzern versucht, zum Branchenführer TSMC aus Taiwan aufzuschließen. Da die Kapazitäten von TSMC durch die hohe Nachfrage nach KI-Chips weitgehend ausgebucht sind, hat Samsung mehr Spielraum für Preisanhebungen.
Analysten zufolge könnte die Sparte nun bereits im kommenden Jahr und damit früher als bislang erwartet profitabel werden. Zuletzt konnte Samsung eine Reihe namhafter Kunden wie Tesla und Apple gewinnen und ist Insidern zufolge auch mit Google im Gespräch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.