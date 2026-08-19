Samsung erhöht Chip-Preise wegen KI-Boom deutlich

Wegen des Booms bei Künstlicher Intelligenz hat Samsung laut Insidern die Preise für seine Chip-Auftragsfertigung deutlich angehoben. Für einige moderne Verfahren seien die Preise für neue Aufträge um bis zu 15 Prozent erhöht worden, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch.