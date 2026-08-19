Online-Flirt kostet Frau (39) mehr als 10.000 Euro

Was als aufregender Kontakt über eine Dating-App begann, endete für eine 39-Jährige aus dem Tiroler Bezirk Schwaz mit einer finanziellen Katastrophe. Ein bislang unbekannter Liebesschwindler überzeugte die Frau, in Kryptowährung zu investieren. Am Ende war ihr Geld weg. Der Schaden ist enorm!