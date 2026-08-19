Online-Flirt kostet Frau (39) mehr als 10.000 Euro

Was als aufregender Kontakt über eine Dating-App begann, endete für eine 39-Jährige aus dem Tiroler Bezirk Schwaz mit einer finanziellen Katastrophe. Ein bislang unbekannter Liebesschwindler überzeugte die Frau, in Kryptowährung zu investieren. Am Ende war ihr Geld weg. Der Schaden ist enorm!
Die Frau hatte den Unbekannten im Juni über eine Dating-App kennengelernt. Nach und nach wurde Vertrauen aufgebaut – und letztlich konnte der Betrüger die 39-Jährige dazu verleiten, Geld auf einer vermeintlichen Bitcoin-Handelsplattform anzulegen.
Sechsstelliges Guthaben vorgetäuscht
Die Tirolerin überwies schließlich mehrere Beträge auf verschiedene ausländische Konten. Auf der vermeintlichen Plattform wurde ihr anschließend ein angebliches Guthaben in Höhe von mehreren hunderttausend US-Dollar angezeigt.
Doch als die Frau sich das vermeintliche Vermögen auszahlen lassen wollte, kam die nächste Forderung: Das Konto sei angeblich eingefroren worden. Für die Auszahlung müsse zunächst eine „Freischaltgebühr“ bezahlt werden.
Ermittlungen zur Täter-Ausforschung
Spätestens da wurde die Tirolerin misstrauisch. Der Betrug flog auf. Sie überwies kein weiteres Geld und erstattete Anzeige. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag. Wer hinter der Abzocke steckt, ist völlig unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.
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