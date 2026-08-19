Bodenversiegelung: Wie schneidet Ihre Gemeinde ab?

Bundesländer: Alle schlecht, manche schlechter

Der aktuelle WWF-Bodenreport zeichnet ein ernüchterndes Bild: Kein einziges Bundesland hat sich ein verbindliches, in Zahlen gefasstes Ziel zur Senkung des Bodenverbrauchs gesetzt. Alle Länder sind durchwegs schlecht, groß sind die Unterschiede nur beim Verbrauch pro Kopf – im Burgenland ist der Bodenverbrauch mit 1.251 Quadratmetern doppelt so hoch wie im Österreich-Schnitt. Wie sieht es in Ihrem Bundesland aus?

Ihre Meinung ist gefragt!

Gibt es in Ihrer Gemeinde ein Bauprojekt, das Sie für besonders unnötigen Bodenverbrauch halten? Wie beurteilen Sie den Umgang Ihres Bundeslandes mit dem Thema Bodenschutz – sehen Sie sich in der WWF-Kritik wiedererkannt? Was müsste sich aus Ihrer Sicht ändern, damit weniger Grünflächen versiegelt werden? Wir sind auf Ihre Meinung gespannt!