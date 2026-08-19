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Bodenversiegelung: Wie schneidet Ihre Gemeinde ab?

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19.08.2026 17:00
Wo früher Grün war, ist heute Beton: Nur mühsam findet die Natur noch einen Weg.
Wo früher Grün war, ist heute Beton: Nur mühsam findet die Natur noch einen Weg.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Hannes Sommer
Von Hannes Sommer

Ein neuer WWF-Report zeigt: Österreichs Bundesländer haben beim Bodenschutz durchwegs schlecht abgeschnitten – „vorbildlich“ gab es nirgends. Doch wie sieht es in Ihrer Gemeinde aus? Wie viele Wiesen und Äcker mussten schon Beton und Asphalt weichen?

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Jeden Tag verschwindet in Österreich wertvoller Boden unter Straßen, Parkplätzen und neuen Baugebieten. Die Folgen reichen von versiegelten Böden, die bei Starkregen kein Wasser mehr aufnehmen können, bis zu fehlenden Grünflächen an heißen Sommertagen.

Bundesländer: Alle schlecht, manche schlechter
Der aktuelle WWF-Bodenreport zeichnet ein ernüchterndes Bild: Kein einziges Bundesland hat sich ein verbindliches, in Zahlen gefasstes Ziel zur Senkung des Bodenverbrauchs gesetzt. Alle Länder sind durchwegs schlecht, groß sind die Unterschiede nur beim Verbrauch pro Kopf –  im Burgenland ist der Bodenverbrauch mit 1.251 Quadratmetern doppelt so hoch wie im Österreich-Schnitt. Wie sieht es in Ihrem Bundesland aus?

Ihre Meinung ist gefragt!
Gibt es in Ihrer Gemeinde ein Bauprojekt, das Sie für besonders unnötigen Bodenverbrauch halten? Wie beurteilen Sie den Umgang Ihres Bundeslandes mit dem Thema Bodenschutz – sehen Sie sich in der WWF-Kritik wiedererkannt? Was müsste sich aus Ihrer Sicht ändern, damit weniger Grünflächen versiegelt werden? Wir sind auf Ihre Meinung gespannt!

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