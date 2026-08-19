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Tanja Szewczenko zieht mit Familie nach Rumänien

Society International
19.08.2026 15:41
Tanja Szewczenko verriet jetzt auf Instagram, dass sie in Rumänien eine neue Heimat gefunden ...
Tanja Szewczenko verriet jetzt auf Instagram, dass sie in Rumänien eine neue Heimat gefunden hat. Von Dubai zog die Familie nun nach „Little Vienna“, Timișoara.(Bild: Viennareport)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Tanja Szewczenko wagt mit ihrer Familie erneut einen großen Schritt. Nachdem die ehemalige Eiskunstläuferin 2023 von Deutschland nach Dubai ausgewandert war, steht nun der nächste Umzug an. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Norman Jeschke und den drei Kindern will die 49-Jährige künftig in Rumänien leben. 

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Die neue Heimat der Familie ist Timișoara im Westen des Landes. Lange hatte Szewczenko geheim gehalten, wohin es sie und ihre Familie verschlagen würde. Auf Instagram machte sie die Entscheidung nun öffentlich und schrieb: „Die Undercover-Mission ist offiziell beendet und die Katze ist aus dem Sack.“ Nach Monaten der Planung könne sie den Schritt endlich mit ihren Followern teilen.

Tanja Szewczenko machte auf Instagram ihren Umzug nach Rumänien öffentlich:

„Little Vienna“ als neue Heimat
Von Timișoara zeigt sich die frühere Sportlerin begeistert. Die Stadt werde wegen ihrer historischen Verbindung zur Habsburgermonarchie und ihrer deutsch geprägten Vergangenheit auch „Little Vienna“ genannt. Besonders angetan hat es ihr die Mischung aus Architektur, Kultur und urbanem Leben. „Bingo. Das ist er. Der Ort, der unser Leben für alle optimiert“, schwärmte Szewczenko.

Auch für die Kinder habe die Familie gute Bedingungen gefunden. Tochter Jona, die 15 Jahre alt ist, soll in Timișoara ihre Leidenschaft fürs Tanzen weiterverfolgen können. Dort gebe es eine geeignete Trainingshalle, in der sie „ihren Traum vom Tanzen weiterleben kann“. Die drei Kinder sollen außerdem eine internationale Schule besuchen.

Raus aus dem „Hamsterrad“
Der Umzug sei für die Familie weit mehr als ein Ortswechsel. Szewczenko beschreibt ihn als bewusste Entscheidung für einen anderen Lebensstil. „Nach den Monaten des heimlichen Planens, der schlaflosen Nächte und des Mut-Zusammennehmens fühlt sich dieser Schritt für uns als selbstständige Familie einfach nur 100 Prozent richtig an“, erklärte sie. Man wolle das „Hamsterrad endgültig gegen ein selbstbestimmtes, präsentes Leben für unsere Kinder“ eintauschen.

Ganz verabschiedet sich die Familie allerdings nicht von ihren bisherigen Lebensmittelpunkten. Dubai soll als Zweitwohnsitz erhalten bleiben und der Familie weiterhin als „Kraftort“ dienen. Auch ihr Haus in Bremen wollen Szewczenko und Jeschke behalten.

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Kennengelernt haben sich die beiden durch den Eiskunstsport. Während ihrer gemeinsamen Zeit am Set der RTL-Serie „Alles was zählt“ entwickelte sich schließlich eine Beziehung, seit 2008 sind sie ein Paar. 2011 wurde ihre Tochter Jona geboren, 2021 kamen die Zwillinge Leo und Luis zur Welt. 

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