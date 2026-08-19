Tanja Szewczenko zieht mit Familie nach Rumänien

Raus aus dem „Hamsterrad“

Der Umzug sei für die Familie weit mehr als ein Ortswechsel. Szewczenko beschreibt ihn als bewusste Entscheidung für einen anderen Lebensstil. „Nach den Monaten des heimlichen Planens, der schlaflosen Nächte und des Mut-Zusammennehmens fühlt sich dieser Schritt für uns als selbstständige Familie einfach nur 100 Prozent richtig an“, erklärte sie. Man wolle das „Hamsterrad endgültig gegen ein selbstbestimmtes, präsentes Leben für unsere Kinder“ eintauschen.