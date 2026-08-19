Roboter-Aktie Unitree legt Kursfeuerwerk hin

Die Aktie des chinesischen Roboterherstellers Unitree schoss zu ihrem Handelsstart am Mittwoch an der Shanghaier Star-Börse zeitweise um mehr als 600 Prozent nach oben. Der Kurssprung katapultierte den Wert des Unternehmens sogar auf eine Milliardenbewertung.
Zum Handelsauftakt lag die Unitree-Aktie 629 Prozent über dem Ausgabepreis. Im Vormittagshandel gab der Kurs anschließend einen Teil der Gewinne wieder ab, lag aber noch rund 500 Prozent im Plus. Damit kostete die Aktie weiterhin fast sechsmal so viel wie beim Börsengang.
Beim Eröffnungskurs wurde Unitree mit umgerechnet rund 57 Milliarden Euro bewertet.
Anleger stürzen sich auf die Aktien
Der Ansturm auf die Aktien war bereits vor dem Börsenstart enorm. Die ursprünglich für Privatanleger vorgesehene Online-Tranche war laut den Angaben mehr als 8000-fach überzeichnet. Mit dem Börsengang nahm Unitree umgerechnet rund 780 Millionen Euro ein.
Das 2016 im ostchinesischen Hangzhou gegründete Unternehmen ist der erste Hersteller humanoider Roboter, der an einer Börse auf dem chinesischen Festland notiert ist. Bekannt wurde Unitree zunächst vor allem mit vierbeinigen Roboterhunden. Das Unternehmen entwickelt zudem menschenähnliche Roboter, die unter anderem rennen, tanzen oder Kampfsportbewegungen ausführen können.
Bewertung deutlich über Geschäftszahlen
Die aktuelle Milliardenbewertung steht allerdings in einem deutlichen Verhältnis zu den bisherigen Geschäftszahlen. Unitree steigerte seinen Umsatz im Jahr 2025 auf 1,7 Milliarden Yuan, umgerechnet rund 218 Millionen Euro. Damit mehr als vervierfachte sich der Umsatz. Der ausgewiesene Nettogewinn lag bei 278 Millionen Yuan (ca. 35,5 Millionen Euro).
Nach eigenen Angaben lieferte Unitree im vergangenen Jahr mehr als 5500 humanoide Roboter aus. Der breite kommerzielle Einsatz solcher Maschinen steht allerdings noch am Anfang.
China stellt sich zunehmend auf eigene Beine
Der spektakuläre Börsenstart reiht sich in eine Serie stark nachgefragter Börsengänge in China ein. Besonders hohe Kursgewinne gab es zuletzt bei Hardware- und KI-Unternehmen aus Bereichen wie Halbleitern und Robotik.
Diese Branchen werden von Peking gezielt gefördert. China will damit technologische Abhängigkeiten vom Ausland verringern und zugleich neue Wachstumsmotoren für die Wirtschaft aufbauen.
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