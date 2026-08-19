Roboter-Aktie Unitree legt Kursfeuerwerk hin

Zum Handelsauftakt lag die Unitree-Aktie 629 Prozent über dem Ausgabepreis. Im Vormittagshandel gab der Kurs anschließend einen Teil der Gewinne wieder ab, lag aber noch rund 500 Prozent im Plus. Damit kostete die Aktie weiterhin fast sechsmal so viel wie beim Börsengang.