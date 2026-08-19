Wer ist die rätselhafte Frau an Trumps Seite?

In der Öffentlichkeit ist sie kaum bekannt, in Donald Trumps unmittelbarem Umfeld soll sie dagegen eine besondere Rolle spielen. Die 35-jährige Natalie Harp weicht dem Präsidenten kaum von der Seite, ist auf Reisen dabei, versorgt ihn mit Informationen – und war im Gegensatz zu seiner Pressesprecherin auch bei seinem heimlichen Umstieg dabei. Eine Frage zu seiner ominösen Begleiterin löste nun auch einen Wutausbruch beim Präsidenten aus. Doch, wer ist die „neue“ Frau an Trums Seite?