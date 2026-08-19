Madonna ließ es zum 68er auf Korfu krachen

Während sich Madonna und Lourdes heute sehr nahe stehen und immer wieder zusammenarbeiten, war die Beziehung früher nicht immer so rosig. In einem Interview 2021 hatte Lourdes ihre Mutter als „Kontrollfreak“ bezeichnet und verraten, dass sie ihr College-Studium und ihre erste eigene Wohnung selbst bezahlt habe, um sich von ihrer Mutter zu lösen.