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Wilde Geburtstagsparty

Madonna ließ es zum 68er auf Korfu krachen

Society International
19.08.2026 16:00
Madonna feierte auf Korfu ihren Geburtstag – und ihre Familie ließ es mit ihr krachen!
Madonna feierte auf Korfu ihren Geburtstag – und ihre Familie ließ es mit ihr krachen!(Bild: instagram.com/madonna)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Happy Birthday, Madonna! Die Pop-Queen feierte ihren 68. Geburtstag in Griechenland mit einem seltenen Familienfoto, auf dem fünf ihrer sechs Kinder zu sehen sind. Die stolze „Material Mama“ zeigte sich an der Seite ihrer Töchter Lourdes Leon (29), Mercy James (20) und der Zwillinge Stella und Estere (13) sowie ihres Sohnes Rocco Ritchie (26). 

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„Es ist mein Geburtstag! Essen, beten, lieben, trinken, tanzen, Teller zerschlagen, Katzen füttern! Danke Gott!“, schrieb Madonna zu den Fotos, auf denen allein Sohn David Banda (20) fehlte, dafür aber Madonnas 30-jähriger Toyboy Akeem Morris mit dabei war.

Opulenter Geburtstags-Style
Die Diva hatte sich für die Schnappschüsse in Schale geworfen. Sie trug ein aufwendig verziertes Kleid von Dolce & Gabbana, kombiniert mit einem floralen Kopfschmuck. Später wechselte sie in ein transparentes weißes Kleid mit Goldketten, Schal und Sonnenschirm.

Klicken Sie sich durch die Schnappschüsse, die Madonna von ihrer ausgelassenen Geburtstagsparty auf Korfu geteilt hat:

Für einen besonderen Hingucker sorgten unterdessen Lourdes (sie stammt aus der Beziehung mit Carlos Leon) sowie Rocco, dessen Vater Regisseur Guy Ritchie ist. Die beiden ließen sich von der Stimmung anstecken und tanzten traditionelle griechische Tänze.

Wie die „Daily Mail“ berichtete, war die Stimmung in dem sonst recht verschlafenen Dorf auf der Insel Korfu an diesem Abend mehr als ausgelassen. Die Sängerin hatte eine Taverne gemietet und feierte ausgelassen bis in die Nacht hinein. 

68 – aber noch kein bisschen leise!
Die Sängerin hat gerade ihr neues Album „Confessions II“ veröffentlicht, die Fortsetzung ihres erfolgreichen Albums „Confessions on a Dance Floor“ von 2005. Bei den am Dienstag bekannt gegebenen Nominierungen für die MTV Video Music Awards setzte Madonna zudem ein Ausrufezeichen: Mit elf Nominierungen führt sie die Liste der am meisten nominierten Künstler an.

Einer der Songs des Albums ist „The Test“, ein Duett mit Lourdes, die wie ihre Mutter eine Karriere als Sängerin eingeschlagen hat. Darin singt Madonna offen darüber, dass sie versucht habe, ihre Tochter „auf ein Podest zu stellen“. Lourdes selbst habe jedoch „nicht um all das Blitzlichtgewitter gebeten“.

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Während sich Madonna und Lourdes heute sehr nahe stehen und immer wieder zusammenarbeiten, war die Beziehung früher nicht immer so rosig. In einem Interview 2021 hatte Lourdes ihre Mutter als „Kontrollfreak“ bezeichnet und verraten, dass sie ihr College-Studium und ihre erste eigene Wohnung selbst bezahlt habe, um sich von ihrer Mutter zu lösen.

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