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Vertrag verlängert

Erstmals 1. Liga: ÖFB-Legionär träumt von Rangnick

Fußball International
19.08.2026 12:59
Marcel Monsberger
Marcel Monsberger(Bild: FC Vaduz)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Ex-ÖFB-Nachwuchsteamspieler Marcel Monsberger überzeugt derzeit in der 1. Schweizer Liga. Mit Aufsteiger Vaduz traf der 25-Jährige in drei Spielen gleich zweimal. Der Vertrag des Wolfsbergers wurde prompt vorzeitig verlängert. Der baldige Zweifach-Papa über seine Saisonziele, das kleinste Budget, die Unterschiede in der Topliga und seinen Nationalteam-Traum . . .

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Erstmals so richtig 1. Liga – und für Marcel Monsberger läuft es persönlich nach Maß! In den ersten drei Saisonspielen traf der Wolfsberger für Aufsteiger FC Vaduz – der als Liechtenstein-Klub in der Schweizer Topliga mitmischt – gleich zweimal (gegen St. Gallen und Sion), steuerte auch einen Assist bei.

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