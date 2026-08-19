WWF und Grüne unglücklich über Bodenverbrauch

Äußerst kritisch sieht die Umweltschutzorganisation WWF den Ist-Zustand beim Bodenverbrauch – österreichweit, aber auch in Vorarlberg. Nach Angaben des WWF wurden in Österreich im aktuellen Drei-Jahres-Durchschnitt täglich rund 6,5 Hektar neu beansprucht. Das sei deutlich mehr als das politische Ziel von 2,5 Hektar. Besonders hoch ist der Bodenverbrauch pro Kopf im Burgenland mit 1251 Quadratmetern, gefolgt von Niederösterreich mit 952 und Kärnten mit 888 Quadratmetern pro Kopf. „In den alpinen Bundesländern verschärft die Verbauung hingegen besonders die Knappheit im Dauersiedlungsraum: In Vorarlberg sind bereits 30 Prozent, in Tirol 23 Prozent und in Salzburg 20 Prozent dieser nur begrenzt verfügbaren Fläche beansprucht“, heißt es in dem Bericht. Die 2020 errichtete Weltcupstrecke in Zürs zeige als Negativbeispiel, wie sensible alpine Flächen für großdimensionierte Projekte umgebaut würden.