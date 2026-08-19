380-kV-Gegner: Appell an EU und Rechnungshof

Wo genau die geplante 380-kV-Leitung durch Kärnten und Osttirol verlaufen soll, steht wohl größtenteils schon fest und dürfte im Herbst offiziell von der Austrian Power Grid (APG) der Öffentlichkeit präsentiert werden. So ist verständlich, dass die Gegner ihren Fokus mittlerweile nicht mehr auf einzelne Standorte legen, sondern auf das Gesamtprojekt.