„Magic Mushrooms“ könnten Depressionen lindern

Noch viele offene Fragen

Genau darin könnte ein Schlüssel für die Therapie liegen: Das Gehirn könnte vorübergehend empfänglicher für neue Erfahrungen und Perspektiven werden. Tatsächlich zeigte sich in der Studie, die am Mittwoch im Fachblatt „Nature“ veröffentlicht wurde: Je stärker die Hirnaktivität der Probandinnen und Probanden mit ihrer Umgebung gekoppelt war, desto intensiver erlebten sie ein Gefühl tiefer Verbundenheit. Dieses Gefühl hing am nächsten Tag zudem mit einer positiven Veränderung der Lebenseinstellung und einem stärkeren Gefühl von Sinnhaftigkeit zusammen.

Ob diese stärkere Orientierung am Kontext tatsächlich langfristige psychische Veränderungen verursacht, ist allerdings noch offen. Die Studie wurde zudem mit gesunden Menschen durchgeführt. Ob die Ergebnisse auch für Menschen mit Depressionen oder anderen psychischen Erkrankungen gelten, muss sich erst noch zeigen.