Iran nimmt Europa ins Visier: Prüft Angriffe in EU

Warnung an Europa

Dass der Iran dazu in der Lage wäre, dann auch Ziele in Europa zu attackieren, habe das Land laut den Insidern bereits bewiesen. Der Angriff auf einen US-Stützpunkt in Jordanien habe gezeigt, dass die Iraner Ziele in größerer Entfernung treffen könnten. „Das war auch eine Botschaft an Europa: Es kann von Raketen getroffen werden, also sollte es wissen, wo es in diesem Krieg stehen sollte“, heißt es laut „Financial Times“ aus dem iranischen Umfeld.