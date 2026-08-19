Brooks Nader geht in Minikleid & High Heels baden

Sommerflirt – oder doch mehr?

Ob Nader und der schöne Jack tatsächlich ein Paar sind oder nur einen heißen Sommerflirt genießen, das ist allerdings nicht bekannt. Noch im Frühjahr bandelte das Model mit Hollywoodstar Taron Egerton an, dementierte später jedoch Gerüchte um eine Beziehung und erklärte, dass es sein Single-Leben in vollen Zügen auskostet ...