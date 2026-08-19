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Brooks Nader geht in Minikleid & High Heels baden

Society International
19.08.2026 17:00
Brooks Nader hatte es wohl eilig und hüpfte statt im Bikini einfach mal im Gucci-Outfit ins ...
Brooks Nader hatte es wohl eilig und hüpfte statt im Bikini einfach mal im Gucci-Outfit ins Wasser.(Bild: Krone-Collage/PPS/www.PPS.at)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Da staunten die Italiener sicher nicht schlecht! „Baywatch“-Nixe Brooks Nader hüpfte im Urlaub an der Amalfiküste einfach mal im schwarzen Gucci-Minikleid und mit High Heels an den Füßen ins Meer. 

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Ob es die 29-Jährige einfach nicht erwarten konnte, ins kühle Nass zu kommen? Denn zuerst turtelte Nader noch mit Männermodel Jack Lumsden auf der Jacht, und schwups, im nächsten Moment badete die Schönheit auch schon im Meer. Allerdings nicht im Bikini.

Gucci – was sonst?
Denn Nader, die dank ihrer Rolle in der „Baywatch“-Neuauflage schon als neue Pamela Anderson gehandelt wird, sprang vollkommen bekleidet in die Wellen – im schwarzen Gucci-Mini mit passenden High Heels und Sonnenbrille auf der Nase.

Brooks Nader und Jack Lumsden genossen zuerst noch die Aussicht von der Jacht.
Brooks Nader und Jack Lumsden genossen zuerst noch die Aussicht von der Jacht.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Doch dann hüpfte die Model-Schönheit auch schon im ultra kurzen Kleid und in High Heels ins ...
Doch dann hüpfte die Model-Schönheit auch schon im ultra kurzen Kleid und in High Heels ins Meer.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Dass es bei so viel Enthusiasmus nicht lange dauerte, bis Naders Clique ihrem Beispiel folgte, versteht sich fast von selbst. Mit Hottie Jack ging‘s dann auch noch ziemlich zur Sache, was der sichtlich genoss.

Im kühlen Nass ging Naden dann mit dem Männermodel auf Tuchfühlung.
Im kühlen Nass ging Naden dann mit dem Männermodel auf Tuchfühlung.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Und bewunderte beim Planschen ihre High Heels.
Und bewunderte beim Planschen ihre High Heels.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Nader musste „geborgen“ werden
Nur im Abgang stellte sich das edle Designer-Outfit dann doch als etwas unpraktisch heraus. Doch Hilfe eilte schnell heran und zog Nader wie eine Meerjungfrau flott aus dem Wasser.

Am Ende brauchte Brooks Nader dann vier starke Arme, um aus dem Wasser zu kommen.
Am Ende brauchte Brooks Nader dann vier starke Arme, um aus dem Wasser zu kommen.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Denn allzu praktisch war das Gucci-Outfit dann doch nicht ...
Denn allzu praktisch war das Gucci-Outfit dann doch nicht ...(Bild: PPS/www.PPS.at)

Schon seit einigen Tagen genießt Nader mit Freunden und Lumsden das „Dolce Vita“ Italiens auf ihrer Jacht. Auch auf Instagram teilt die Serien-Darstellerin gerne Fotos, auf denen sie ihre – zumeist ähnlich knappen Outfits wie auf den neuesten Paparazzi-Aufnahmen – präsentiert.

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Sommerflirt – oder doch mehr?
Ob Nader und der schöne Jack tatsächlich ein Paar sind oder nur einen heißen Sommerflirt genießen, das ist allerdings nicht bekannt. Noch im Frühjahr bandelte das Model mit Hollywoodstar Taron Egerton an, dementierte später jedoch Gerüchte um eine Beziehung und erklärte, dass es sein Single-Leben in vollen Zügen auskostet ... 

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