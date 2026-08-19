„Sehr spezielle Athletin“ wechselt zu Head

„Ester Ledecka ist mit ihren beiden Sportarten, Alpin und Snowboard, natürlich eine sehr spezielle Athletin und das ist deshalb auch für uns eine neue Herausforderung“, betont Head-Rennsportleiter Rainer Salzgeber. „Sie hat unter anderem mit ihrem Olympiasieg schon gezeigt, wie viel Potential in ihr steckt. Wenn wir das Material perfekt auf sie abstimmen können, dann erwarte ich mir, dass sie in der Abfahrt und im Super-G auf höchstem Niveau mitfighten und bei den Kugelentscheidungen eingreifen kann.“