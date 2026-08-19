„Sehr spezielle Athletin“ wechselt zu Head

Jetzt ist es offiziell! Die dreifache Olympiasiegerin Ester Ledecka verlässt nach vier Jahren Ausrüster Kästle und wechselt für den WM-Winter zum Branchen-Primus Head.
„Ester Ledecka ist mit ihren beiden Sportarten, Alpin und Snowboard, natürlich eine sehr spezielle Athletin und das ist deshalb auch für uns eine neue Herausforderung“, betont Head-Rennsportleiter Rainer Salzgeber. „Sie hat unter anderem mit ihrem Olympiasieg schon gezeigt, wie viel Potential in ihr steckt. Wenn wir das Material perfekt auf sie abstimmen können, dann erwarte ich mir, dass sie in der Abfahrt und im Super-G auf höchstem Niveau mitfighten und bei den Kugelentscheidungen eingreifen kann.“
Die 31-jährige Tschechin sicherte sich 2018 Olympia-Gold im Super-G und 2025 WM-Bronze in der Abfahrt. Bei vier Weltcup-Rennen – zwei Abfahrten und zwei Super-G – stand die Speed-Spezialistin bisher ganz oben am Podium.
„Zauberstab“
Ledecka: „Ich bin davon überzeugt, dass die Ski- und Snowboardausrüstung einem Zauberstab gleicht – sie sucht sich den Fahrer aus, nicht umgekehrt. Das weiß jeder, der sich mit Ski- und Snowboardausrüstung wirklich auskennt. Ich kann nur auf ihre Entscheidung vertrauen und bin überzeugt, dass wir gemeinsam Großes erreichen können.“
Ledecka machte sich parallel zu ihrer Alpin-Karriere auch als erfolgreiche Snowboarderin mit insgesamt fünf Olympia- und WM-Siegen einen Namen. Sie ist nach Henrik Kristoffersen, Christof Innerhofer, Alice Robinson und Lara Colturi bereits der fünfte prominente Neuzugang im Head-Team.
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