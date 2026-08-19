Deutscher in Wohnung von Klapperschlange gebissen

Haltung in Niedersachsen verboten

Die private Haltung von Giftschlangen ist in Niedersachsen nach der grundsätzlich verboten. In Ausnahmefällen kann der zuständige Landkreis eine Genehmigung erteilen, sofern ausbruchssichere Terrarien vorhanden und strenge Sicherheitsauflagen erfüllt werden. Ob der Klapperschlangenbesitzer eine solche Genehmigung hatte, ist nicht bekannt.