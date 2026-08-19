Familienhund biss Säugling in den Kopf

In Köstendorf (Salzburg) biss ein Hund ein Baby in den Kopf: Der Unfall ereignete sich bereits vergangenes Wochenende, wie die Polizei jetzt bestätigte. Das Kind wurde schon wieder aus dem Spital entlassen. Die Mutter muss nun mit Folgen rechnen.
In einer Flachgauer Familie kam es zu dem Schockmoment: Der Familienhund biss einen Säugling in den Kopf. Die Mutter soll das Kind nur kurz aus den Augen gelassen haben, wie die Polizei jetzt berichtete.
Keine schweren Verletzungen
Das wenige Monate alte Kind habe keine schweren Verletzungen erlitten, wie es heißt. Es wurde auch bereits aus dem Spital entlassen. Über nähere Umstände ist nichts bekannt. Die Mutter wird nun wegen Körperverletzung angezeigt.
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