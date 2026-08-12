Mutige Influencer auf Actiontour durchs Zillertal

„Ich habe meine Ängste überwunden“

„Atemberaubende Trails, glasklares Wasser und der perfekte Ort, um es auszuprobieren. Was für eine Woche!“, schwärmte Influencer Aurelien Coubes. Und Luu ergänzte: „Die schönsten Geschichten beginnen oft mit: ,Eigentlich hatte ich total Angst!’ Also springe ich lieber über meinen eigenen Schatten, als später zu bereuen, es nie versucht zu haben.“ Und das hat die Influencerin im Zillertal auch getan. „Ich habe meine Ängste definitiv überwunden!“ Auch Maja Eifert („majaeifert“) war Teil dieser Crew. „Es ist einfach surreal, den Sonnenaufgang an diesem wunderschönen Platz erleben zu dürfen. Und der Almflieger in Gerlosstein war absolut witzig“, strahlte sie.