Mutige Influencer auf Actiontour durchs Zillertal

Welche adrenalintreibenden Abenteuer hat das Zillertal in Tirol im Sommer zu bieten? Das fanden sieben reichweitenstarke Influencer heraus – die Fotos und Videos auf deren Kanälen können sich wahrlich sehen lassen.
Bergroller-Fahren und Tandemflüge am Penken, eine Sonnenaufgangsfahrt mit der Ahornbahn, die Giant Swing an der Schlegeis-Staumauer, Canyoning in Mayrhofen, der Klettersteigpark Riederklamm in Gerlos und der Almflieger in Gerlosstein – das alles haben sieben Influencer aus dem DACH-Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) an vier Tagen getestet und ihre Erlebnisse auf ihren Social Media-Kanälen gepostet – wie sich das eben für „Content Creator“ gehört. Und so viel sei verraten: Diese Fotos und Videos machen wahrlich Lust auf mehr.
„Junges, aktives Publikum ansprechen“
Dahinter verbirgt sich freilich eine Marketingaktion der Zillertal Tourismus GmbH. „Ziel dieses Camps war es, unsere Actionangebote im Sommer kompakt erlebbar zu machen und über die vorhandene Social-Media-Reichweite ein junges, aktives Publikum anzusprechen“, erläutert Geschäftsführer Ronald Felder.
„Echte und nachhaltige Erlebnisse“ im Fokus
Als Partner fungiert hat der Action-Kamera-Hersteller GoPro Europe. „Wir wollten zeigen, wie sich echte und nachhaltige Erlebnisse anfühlen – und das Zillertal war dafür wie gemacht“, sagt Emily Kaiserauer, Influencer Marketing Manager EMEA bei GoPro.
„Ich habe meine Ängste überwunden“
„Atemberaubende Trails, glasklares Wasser und der perfekte Ort, um es auszuprobieren. Was für eine Woche!“, schwärmte Influencer Aurelien Coubes. Und Luu ergänzte: „Die schönsten Geschichten beginnen oft mit: ,Eigentlich hatte ich total Angst!’ Also springe ich lieber über meinen eigenen Schatten, als später zu bereuen, es nie versucht zu haben.“ Und das hat die Influencerin im Zillertal auch getan. „Ich habe meine Ängste definitiv überwunden!“ Auch Maja Eifert („majaeifert“) war Teil dieser Crew. „Es ist einfach surreal, den Sonnenaufgang an diesem wunderschönen Platz erleben zu dürfen. Und der Almflieger in Gerlosstein war absolut witzig“, strahlte sie.
Spaß ohne Ende hatten zudem Felix Stroh („shotbyflizzy“), Gui („guilherme.ppinheiro“) sowie Max Schulz („maxschulz“).
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