Erleben Sie Nik P. beim Wiesen Festival

Seit 50 Jahren verbindet man die burgenländische Gemeinde Wiesen mit Sommerfestivals, die weit über Österreichs Grenzen hinaus bekannt sind. Am 4. September nutzt Nik P. diese große, ehrwürdige Bühne, um dem Publikum seinen neuen Weg zu zeigen. Die „Krone“ verlost 10 x 2 Tickets.