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Erleben Sie Nik P. beim Wiesen Festival

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15.08.2026 05:00
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(Bild: Christian_Barz)
Porträt von Promotion
Von Promotion

Seit 50 Jahren verbindet man die burgenländische Gemeinde Wiesen mit Sommerfestivals, die weit über Österreichs Grenzen hinaus bekannt sind. Am 4. September nutzt Nik P. diese große, ehrwürdige Bühne, um dem Publikum seinen neuen Weg zu zeigen. Die „Krone“ verlost 10 x 2 Tickets. 

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Nik P. meldet sich eindrucksvoll zurück – und das nicht nur mit neuen Songs, sondern mit einer kreativen Kraft und künstlerischen Freiheit, wie man sie selten spürt. Denn mit der Gründung seines eigenen Labels schlägt Nik P. ein neues Kapitel auf. Es ist der logische Schritt eines Künstlers, der immer schon seinen eigenen Weg gegangen ist – konsequent, mutig und voller Überzeugung. Nik P. Das ist nicht nur Musik, das ist Haltung.

Ein Künstler, der sich neu aufstellt, um sich selbst treu zu bleiben. Der unabhängig denkt, fühlt und schreibt. Und der beweist, dass Reife nicht Stillstand bedeutet, sondern Tiefe. Wer Nik P. live erlebt, spürt sofort: Hier steht kein Entertainer, sondern hier steht ein Mensch, der mit seiner Musik etwas zu sagen hat. Und das aus vollem, ehrlichen Herzen. Am 4. September beehrt der Künstler die Festivalbühne in Wiesen. Ein Feiertag am Freitag ist garantiert. 

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost 10x2 Tickets für den Auftritt des Ausnahmekünstlers Nik P. am 4. September in Wiesen. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 24.08, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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