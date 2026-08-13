George bald in Eton: Internat verschärft Regeln!

Im Falle von George heiße es daher nicht nur, den Prinzen körperlich zu schützen. Daher müsse man jetzt auch ausgefeiltere Maßnahmen ergreifen als noch bei seinem Vater, weiß Schofield. Ob es George gelingen wird, in diesem neuen Lebensabschnitt weitgehend „unsichtbar“ zu bleiben, ist also abzuwarten. Bei William griffen die Sicherheitsmaßnahmen in Eton jedenfalls: Aus der Schulzeit des heutigen Thronfolgers gibt es tatsächlich kaum Aufnahmen.