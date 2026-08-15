Ein ganzer Fernsehtag im Zeichen des Rock‘n‘Roll

Musikalische Legendenbeschau gibt es heute, zu Mariä Himmelfahrt, auf ORF III. In verschiedenen Filmen und Dokumentationen wird den Allergrößten der Pop- und Rockgeschichte gehuldigt. Wir haben den perfekten Überblick für Sie.
Die vermeintlichen Stars von gestern sind auch noch die Stars von heute – und wahrscheinlich auch morgen. Die Rock-Dinosaurier The Rolling Stones eroberten diesen Sommer mit ihrem neuen Album „Foreign Tongues“ die Charts und lassen auf eine Tour 2027 hoffen, der unvergessliche Queen-Sänger Freddie Mercury würde am 5. September seinen 80. Geburtstag feiern und Madonna hat auf „Confessions II“ im stolzen Alter von 67 Jahren noch einmal die hedonistische Disco aufgesperrt.
Diesen Größen und noch vielen mehr huldigt ORF III heute am „Day Of Rock“, wo in insgesamt zehn Sendungen auf legendäre Bands, Acts und Konzerte zurückgeschaut wird. Den Auftakt macht das Porträt „Fleetwood Mac – Zeitloser Pop“ (11.30 Uhr) über eine Band zwischen Welterfolgen, persönlichen Krisen und dem Kultalbum „Rumours“. Danach folgt mit „Becoming Madonna“ (12.25 Uhr) ein Film über den größten weiblichen Popstar, der sich stets wie ein Chamäleon zu verändern wusste. Mit der Doku „The Beatles – Die Anfänge“ (14 Uhr) geht es zurück zu den frühen Jahren der „Fab Four“, bevor „Das Phänomen Rolling Stones“ (14.55 Uhr) der Frage nachgeht, was die zeitlose Faszination der allergrößten Rockband ausmacht.
Die Doku „Elvis und Priscilla – Das dunkle Geheimnis“ (16 Uhr) blickt hinter die Fassade der berühmten Lovestory, danach erzählt das Porträt „Tina Turner – Rockqueen. Mutter. Kämpferin.“ (16.55 Uhr) die Lebensgeschichte einer der herausragendsten Stimmen des Rock. Anschließend steht mit „ABBA Silver, ABBA Gold – Die Geschichte einer Kultband“ (17.40 Uhr) schwedische Popgeschichte im Mittelpunkt, gefolgt von „ABBA – Der Film“ (18.35 Uhr) über die legendäre Australien-Tournee der Band 1977.
Zum Finale widmet sich der Sender anlässlich des 80. Geburtstags von Freddie Mercury zunächst mit der Doku „Queen – Days Of Our Lives“ (20.15 Uhr) der außergewöhnlichen Karriere der britischen Kultband. Den Tag beschließt die Sendung „Queen: Rock Montreal“ (22.15 Uhr) mit Mercury in Höchstform und unvergesslichen Hymnen wie „Bohemian Rhapsody“, „We Are The Champions“ oder der kurz davor erschienenen und dort zum ersten Mal gespielten Single „Under Pressure“, die zu jener Zeit gerade an der Spitze der britischen Charts gelangt war. Der Film dokumentiert die letzten beiden Queen-Konzerte in der klassischen Vierer-Besetzung – ohne zusätzlichen Keyboarder.
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