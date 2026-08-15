Ein ganzer Fernsehtag im Zeichen des Rock‘n‘Roll

Diesen Größen und noch vielen mehr huldigt ORF III heute am „Day Of Rock“, wo in insgesamt zehn Sendungen auf legendäre Bands, Acts und Konzerte zurückgeschaut wird. Den Auftakt macht das Porträt „Fleetwood Mac – Zeitloser Pop“ (11.30 Uhr) über eine Band zwischen Welterfolgen, persönlichen Krisen und dem Kultalbum „Rumours“. Danach folgt mit „Becoming Madonna“ (12.25 Uhr) ein Film über den größten weiblichen Popstar, der sich stets wie ein Chamäleon zu verändern wusste. Mit der Doku „The Beatles – Die Anfänge“ (14 Uhr) geht es zurück zu den frühen Jahren der „Fab Four“, bevor „Das Phänomen Rolling Stones“ (14.55 Uhr) der Frage nachgeht, was die zeitlose Faszination der allergrößten Rockband ausmacht.