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5×2 Tickets für Harald Schmidt in Salzburg

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15.08.2026 05:00
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(Bild: © Richard Schabetsberger)
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Wenn Harald Schmidt auf Max Reinhardt trifft, ist ein Abend mit spitzen Pointen, scharfen Beobachtungen und überraschenden Wendungen garantiert. Die „Krone“ verlost 5x2 Tickets für „Ich und Max Reinhardt“ im Schloss Leopoldskron.

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Zwei Jahrzehnte lang war es Harald Schmidt, der die Fragen stellte. Nun werden die Rollen getauscht: Unter dem Titel „Ich und Max Reinhardt“ kommt der Entertainer und ausgebildete Schauspieler an einen ganz besonderen Ort nach Salzburg – ins Schloss Leopoldskron.

Das geschichtsträchtige Schloss war einst ein Zentrum im Leben und Schaffen von Max Reinhardt. Genau dort richtet Schmidt seinen gewohnt pointierten Blick auf den berühmten Theatermacher, auf Salzburg und wohl auch auf so manches andere Thema, das sich im Laufe des Abends aufdrängt.

Sprachwitz trifft auf Musik
Wer Harald Schmidt kennt, weiß: Mit allzu viel Ehrfurcht vor großen Namen und ehrwürdigen Orten sollte man nicht rechnen. Vielmehr dürfen sich die Gäste auf Sprachlust, scharfe Beobachtungen und jene unerwarteten Wendungen freuen, die ihn über Jahrzehnte zu einer der prägendsten Figuren der deutschsprachigen Late Night gemacht haben.

Durch den Abend führt Coco Brell, Absolventin des Max Reinhardt Seminars. Gemeinsam mit ihrer Band Low Life Rich Kids sorgt sie für den musikalischen Rahmen. Das Besondere: Diesmal stellt Schmidt nicht die Fragen – sondern muss selbst Antworten liefern.

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für diesen außergewöhnlichen Sommerabend im Schloss Leopoldskron 5x2 Tickets. Wer Harald Schmidt in besonderem Ambiente live erleben möchte, sollte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Einfach das unten stehende Formular ausfüllen und mit etwas Glück dabei sein! Teilnahmeschluss ist der 21. August, 09:00 Uhr.

Sie wollen Ihre Chance auf Tickets für die Show erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Salzburg“-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

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