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Mit ÖBB in den Urlaub: Ausfall, Verspätung, Tumult

Reisen & Urlaub
11.08.2026 12:00
Entspannt mit dem Zug in den Urlaub? Für mich und mein Kleinkind wurde die Anreise leider zum ...
Entspannt mit dem Zug in den Urlaub? Für mich und mein Kleinkind wurde die Anreise leider zum Albtraum.(Bild: Krone KREATIV/adobestock, Screenshots aus Mails der ÖBB und DB)
Porträt von Denise Zöhrer
Von Denise Zöhrer

Entspannt reisen und dabei der Umwelt etwas Gutes tun – so wird die Fortbewegung mit der Bahn beworben. Immer wieder hört man, dass die Realität oft weit weniger angenehm aussieht. Aber was mir jetzt im Urlaub mit den ÖBB und der Deutschen Bahn passierte, hätte ich nie für möglich gehalten.

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Mein kleiner Sohn ist drei Jahre alt und liebt Züge über alles. Um ihm eine Freude zu machen, habe ich den diesjährigen gemeinsamen Sommerurlaub rund um zwei Bahnfahrten geplant – mit dem Nightjet von Wien nach Hamburg und anschließend mit dem ICE der Deutschen Bahn über den berühmten Hindenburg-Damm nach Sylt. Ein großer Fehler, wie sich herausstellen sollte.

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