Philipp ist zurück und startet wieder voll durch

Nach mehreren Wochen gesundheitsbedingter Pause ist Philipp Jelinek am Montag, den 17. August wieder zurück auf der Turnmatte. Nach einem Netzhautriss und der notwendigen Augen-Operation ist er wieder fit, hoch motiviert und bereit, seine Mission fortzusetzen: Österreich in Bewegung zu bringen – jeden Tag, mit viel Energie, Freude und voller Motivation.



„Philipp bewegt“ täglich um 09.05 Uhr, 11.00 Uhr und 18.00 Uhr auf krone.tv, YouTube und Joyn!