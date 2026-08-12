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„Genuss on Tour“

Wo Dürnstein alle Sinne verzaubert

Reisen & Urlaub
12.08.2026 16:00
Familie Knoll
Familie Knoll(Bild: Die Abbilderei)
Porträt von Mark Perry
Von Mark Perry

Die Donau wird bei einer besonderen Genusstour zum fein gedeckten Tisch. Die Seele bekommt dann plötzlich Flügel und fliegt vom Schlosshotel Dürnstein weit über den Strom in die Wachau.

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Es gibt Orte, an denen die Zeit innehält. Einer ist die Terrasse des Schlosses Dürnstein der Familie Thiery. Vor dem Auge liegen die Donau, steile Rieden und die alten Dächer des Wachauer Bilderbuchortes. Unwillkürlich kommt einem Eichendorffs „Mondnacht“ in den Sinn: „Die Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus.“

„Genuss on Tour“ – eine Reise, bei der die Wachau – wahlweise von Dürnstein oder Weißenkirchen aus – nicht nur vor den Augen, sondern auch auf dem Teller und im Glas erlebt wird. Eine feine Frischkäse-Terrine oder Carpaccio vom Black Angus bildet bei Christian Thiery den Auftakt, begleitet von edlen Weinen und diesem einzigartigen Blick auf den Strom.

Christian Thiery
Christian Thiery(Bild: Gregor Semrad)

„Am besten einfach treiben lassen – von einer kulinarischen Überraschung zur nächsten“, ermuntert der Hotelier. Zu Fuß geht es wenig später durch Reben und alte Steinmauern nach Loiben.

Im Loibnerhof der Familie Knoll warten Eierschwammerl-Terrine, hausgeräucherter Rohschinken vom Ötscherland-Schwein und zum süßen Finale Marilleneis-Parfait. Tief in den historischen Kellern der Winzer Krems flüstert der Wein, wie die Wellen des Stromes selbst, seine eigene Geschichte. Und dann die Donau selbst. In einer traditionellen Zille gleitet man an Dürnstein vorbei, während sich das berühmte Stift im Wasser spiegelt.

Loibnerhof
Loibnerhof(Bild: Mark Perry)

Die Wachau zeigt sich wie ein Gemälde. Zum Ausklang wartet der „Küfferkeller“, versteckt zwischen alten Mauern und dem Fluss der Zeit. Ein idyllischer Ort, an dem man bei Gegrilltem und einem Glas Wein gerne länger verweilt. Vielleicht ist es genau diese Mischung, die „Genuss on Tour“ so besonders macht: Man lässt die Landschaft mit allen Sinnen auf sich wirken.

Greisslerei
Alle Infos zur Genusstour zu Wasser und zu Land, die auch in die Schmankerl-„Greisslerei“ in der Dürnsteiner Altstadt führt: www.donau.com oder 02713 30060-60.

(Bild: Die Abbilderei)

Dürnstein 
Unvergesslicher Ausblick, unvergessliche Kulinarik – Christian Thierys 5-Sterne-Refugium bietet hoch über der Donau puren Luxus im Herzen der Wachau.

Winzer Krems
Winzer Krems(Bild: Mark Perry)

Winzer Krems
Im Juwel der Winzer Krems nimmt Gutsleiter Roman Horvath die Gäste mit in die Welt der Wachauer Weine – von den steilen Terrassen-lagen bis ins Glas.

Loibnerhof
Nur einen Steinwurf vom Traditionshaus – seit 100 Jahren von der Familie Knoll gehütet – lässt sich das Weingut erkunden. Unter den Perlen aller Tröpferln ragt etwa der Grüne Veltliner vom Loibenberg hervor.

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