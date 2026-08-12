Wo Dürnstein alle Sinne verzaubert

Die Wachau zeigt sich wie ein Gemälde. Zum Ausklang wartet der „Küfferkeller“, versteckt zwischen alten Mauern und dem Fluss der Zeit. Ein idyllischer Ort, an dem man bei Gegrilltem und einem Glas Wein gerne länger verweilt. Vielleicht ist es genau diese Mischung, die „Genuss on Tour“ so besonders macht: Man lässt die Landschaft mit allen Sinnen auf sich wirken.