Zahl der Bezieher von Sozialleistungen sinkt

Trendwende bei der Grundversorgung: Die Zahl der Bezieher von steirischen Sozialleistungen sinkt um 30 Prozent. Das belegen Zahlen, die der „Krone“ vorliegen. Soziallandesrat Hannes Amesbauer sieht sich in seinem Asylkurs bestätigt.
Es ist ein scharfer Asylkurs, den die blau-schwarze Landesregierung unter Federführung der FPÖ eingeschlagen hat. Vor allem bei den Sozialausgaben – in diesem kostenintensiven Bereich waren unter SPÖ-Soziallandesrätin Doris Kampus die Ausgaben regelrecht explodiert – wird der Gürtel enger geschnallt.
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