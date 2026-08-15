Zahl der Bezieher von Sozialleistungen sinkt

Es ist ein scharfer Asylkurs, den die blau-schwarze Landesregierung unter Federführung der FPÖ eingeschlagen hat. Vor allem bei den Sozialausgaben – in diesem kostenintensiven Bereich waren unter SPÖ-Soziallandesrätin Doris Kampus die Ausgaben regelrecht explodiert – wird der Gürtel enger geschnallt.