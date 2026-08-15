Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bundesliga im Ticker

Sturm Graz gegen SCR Altach ab 19.30 Uhr LIVE

Bundesliga
15.08.2026 05:00
Sturm-Coach Fabio Ingollitsch
Sturm-Coach Fabio Ingollitsch(Bild: Sepp Pail)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Dritter Spieltag in der Fußball-Bundesliga: Sturm Graz empfängt den SCR Altach. Wir berichten live ab 19.30 Uhr – siehe Ticker unten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Hier der Liveticker:

Statt des Königsklassen-Play-offs kann sich Sturm nun ganz dem nationalen Tagesgeschäft widmen, ehe Mitte September die Europa League beginnt. „Das Gefühl des Verlierens war neu“, sagte Ingolitsch im Rückblick auf das 0:1 gegen den türkischen Großclub, die erste Pflichtspiel-Heimniederlage seiner Ära. „Ich hoffe, dass wir schnell auf die Siegerstraße zurückkehren. Es gibt keinen besseren Moment als morgen im Ligaspiel.“ Mit Altach und Lustenau wartet ein Vorarlberger-Doppel, in dem der Vizemeister jeweils zu Hause Siege fest eingeplant hat. Danach nämlich wird das Programm mit Rapid (a), LASK (h), Salzburg (a) und Austria (a) „knackig“.

  Wer dann noch das Sturm-Dress trägt, ist unklar. Bei Mittelfeldabräumer Ryan Fosso rechnete Ingolitsch mit einem baldigen Abgang, und auch Abwehrschrank Jeyland Mitchell steht laut Medienberichten vor dem Absprung. Aus Verletzungsgründen zuletzt nicht dabei war der wichtigste Spieler. „Otar Kiteishvili hat den Belastungsaufbau letzte Woche nicht gut vertragen“, berichtete Ingolitsch über die hartnäckige Wadenblessur des Georgiers. „Wir versuchen, die Ursachen zu erheben und einen neuen Aufbauplan zu entwickeln.“ Einen Zeitpunkt für die Rückkehr des Spielmachers konnte der Coach nicht nennen. Bei Filip Rozga wird das Rapid-Match als Comebacktermin angepeilt.

  Altach kennt Ingolitsch bestens, zumal die Vorarlberger noch stark auf einst von ihm implementierte Muster setzen würden. „Auf uns wartet ein stabiler Gegner, der schwer zu schlagen ist. Deswegen werden wir kämpfen, kratzen, beißen müssen, um den Sieg auf unsere Seite zu ziehen.“ Nach dem schmerzhaften Cup-Aus gegen Altach rückte Sturm das Kräfteverhältnis mit einem Heimsieg in der Liga bereits wieder gerade. Überhaupt ist Altach in Graz ein gern gesehener Gast. Der letzte Punktgewinn der Vorarlberger in der steirischen Hauptstadt jährt sich im Dezember zum siebenten Mal. Zehn Liga-Spiele in Folge ist Sturm gegen Altach unbesiegt.

Altach-Coach Ognjen Zaric
Altach-Coach Ognjen Zaric(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)

Altachs Auswärtsprogramm „kein Zuckerschlecken“
Mit der Negativserie konfrontiert, lächelte Altach-Trainer Ognjen Zaric milde. „Ich habe es mitbekommen, dass es eine furchtbar schlechte Serie gegen Sturm gibt“, sagte Zaric. „Im Idealfall können wir die Serie brechen.“ Man wolle den mit drei Punkten guten Start nach Graz mitnehmen. „Es ist immer eine positiv-hitzige Kulisse dort und ein Gegner, der enorm viel Qualität hat. Wir wissen, dass wir unser Leistungsmaximum erreichen müssen, um dort zu bestehen“, betonte Zaric.

Altach bestreitet zum Saisonstart lauter Auswärtsspiele bei den vermeintlichen Liga-Topteams. Nach Rapid (0:1) und Sturm gastieren die Vorarlberger noch bei Meister LASK, ehe es zur ersten länderspielbedingten Pause kommt. „Das ist sicher kein Zuckerschlecken und trotzdem glaube ich, ist es für einen Spieler das Geilste“, meinte Zaric mit Blick auf stimmungsvolle Kulissen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
15.08.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sonnenfinsternis: So war das Spektakel am Himmel
130.139 mal gelesen
Die Sonnenfinsternis zog Menschen im ganzen Land in ihren Bann. 
Österreich
Sonnenfinsternis beobachten: Das müssen Sie wissen
111.069 mal gelesen
Niederösterreich
Brand im Föhrenwald: 250 Menschen evakuiert
85.990 mal gelesen
Es brennt erneut im Föhrenwald
Steiermark
Umfrage-Beben in der Steiermark: FPÖ räumt ab!
1336 mal kommentiert
Bei der Landeshauptmann-Direktwahl läge Mario Kunasek laut aktueller Umfrage weit vorn.
Österreich
Bundesheer: Wer kennt diese verdächtigen Russen?
1014 mal kommentiert
Kennen Sie einen der gesuchten russischen „Diplomaten“?
Innenpolitik
Erhitzte Gemüter! Keine Einigung bei Dürre-Hilfen
853 mal kommentiert
Norbert Totschnig bringt die Hitze-Hilfen nicht ins Trockene.
Mehr Bundesliga
Bundesliga im Ticker
Sturm Graz gegen SCR Altach ab 19.30 Uhr LIVE
Bundesliga im Ticker
Austria Lustenau gegen den WAC ab 17 Uhr LIVE
LASK-Stars raus
Kühbauer gibt Update zu Horvath und Adeniran
Trotz Rückstands
LASK gewinnt auch das Derby gegen Ried souverän
„Gespräche laufen“
So emotional verabschiedet der LASK Sasa Kalajdzic

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf