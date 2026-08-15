Sturm Graz gegen SCR Altach ab 19.30 Uhr LIVE

Altach kennt Ingolitsch bestens, zumal die Vorarlberger noch stark auf einst von ihm implementierte Muster setzen würden. „Auf uns wartet ein stabiler Gegner, der schwer zu schlagen ist. Deswegen werden wir kämpfen, kratzen, beißen müssen, um den Sieg auf unsere Seite zu ziehen.“ Nach dem schmerzhaften Cup-Aus gegen Altach rückte Sturm das Kräfteverhältnis mit einem Heimsieg in der Liga bereits wieder gerade. Überhaupt ist Altach in Graz ein gern gesehener Gast. Der letzte Punktgewinn der Vorarlberger in der steirischen Hauptstadt jährt sich im Dezember zum siebenten Mal. Zehn Liga-Spiele in Folge ist Sturm gegen Altach unbesiegt.