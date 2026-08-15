Marlo Grosshardt: „Künstler haben Verantwortung“

Hattest du schon früh politische Liedermacher als Idole oder war diese Ausrichtung erst einmal familiär bedingt?

Ich war früher bei den Pfadfindern und dort wurde sehr viel politisches Liedgut gesungen. Mit 14 war die Zeit zwar vorbei, aber der Einfluss blieb. Ich glaube, all das, was man sich so zwischen 10 und 14 aneignet, bleibt einem ganz tief in den Knochen stecken. Vom Vater kam dann viel Hip-Hop dazu – alles wurde immer bunter. Heute wird einem immer suggeriert, man müsse genau aufpassen, was man in der Öffentlichkeit sagt, aber gleichzeitig soll man auch Stellung beziehen. Da kommt dann die Zwickmühle. Ich habe heute gar nicht die Kapazitäten, mich mit Themen so tief zu befassen, sodass ich immer zu 100 Prozent Bescheid weiß. Ich habe über die Jahre zu vielen Dingen eine Haltung entwickelt und die lässt sich gut vertreten. Natürlich sorge ich mich manchmal auch, bei einem Thema zu schnell zu schießen, aber es ist auch wichtig, diese Ängste abzulegen. Ich habe gute Werte und versuche sie mit den Geschehnissen in Einklang zu bringen.