Stadt der Rätsel

Die böhmische Küche in ein paar Worten: Würzig, deftig, wie bei Oma. Alles das gibt es in Hülle und Fülle.

DREI LOKALKLASSIKER

U Parlamentu: www.uparlamentu.cz

U Parlamentu: www.uparlamentu.cz Lokál Dlouhááá: www.lokal-dlouha.ambi.cz

Lokál Dlouhááá: www.lokal-dlouha.ambi.cz U Modré Kachnicky: www.umodrekachnicky.cz

BIERKULTUR

Tschechische Bierkultur ist legendär, eine der ältesten in Europa. Von hier kommt das Pilsener. Die Tschechen – jetzt weiß man, woher „tschechern“ kommt – sind mit 121 Litern pro Kopf und Jahr Weltmeister im Bierkonsum.

U Fleku: www.ufleku.cz

U Fleku: www.ufleku.cz Strahov Monastery Brewery: www.klasterni-pivovar.cz

Strahov Monastery Brewery: www.klasterni-pivovar.cz Hospoda U Kalicha: www.ukalicha.cz

Hier hat angeblich ein Schlitzohr, „der brave Soldat Schwejk“, berühmt durch Schriftsteller Jaroslav Hašek, sein Bier getrunken.

KONDITOREIEN

Die gute alte Mehlspeis, die wurde in der Zeit der Monarchie hier (mit)erfunden. Sie wird in eleganten Cafés auch heute noch zelebriert.

Café Louvre, hier kehrten Kafka und Einstein, der ja in Prag an der Universität lehrte, ein. (www.cafelouvre.cz)

Café Louvre, hier kehrten Kafka und Einstein, der ja in Prag an der Universität lehrte, ein. (www.cafelouvre.cz) Mysák, wunderschönes Jugendstilcafé (www.mysak.vodickova.ambi.cz)

Mysák, wunderschönes Jugendstilcafé (www.mysak.vodickova.ambi.cz) Café Mozart, im Grand Hotel Praha, mit Blick auf die Astronomische Uhr. Hier gibt’s das beste Frühstück der Stadt – auch für Externe. (www.cafemozart.cz)

ROOFTOPBARS

Das nächtliche Prag von einer Dachbar aus zu erleben, ist ein Muss in der Hauptstadt. Für alle gilt: toll, spektakulär, (leider) sauteuer.

Golden Eye im Fairmont (www.fairmontgoldenprague.com)

Golden Eye im Fairmont (www.fairmontgoldenprague.com) Fly Vista (www.flyvista.cz)

Fly Vista (www.flyvista.cz) Cloud 9 SkyBar am Dach des Hotel Hilton (www.cloud9.cz)

NACHTCLUBS

In der Hauptstadt gibt es den größten Klub Mitteleuropas. 5 Stockwerke; in jeder Etage geht die Post ab, zu verschiedenen Musikstilen, von Pop bis Techno. Direkt an der Moldau, wenige Schritte von der Karlsbrücke.

Karlovy Lázne (www.karlovylazne.cz)

Karlovy Lázne (www.karlovylazne.cz) Lucerna Music Bar (www.musicbar.cz)

Live-DJs von Weltrang Reduta