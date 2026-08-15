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Bundesliga im Ticker

Austria Lustenau gegen den WAC ab 17 Uhr LIVE

Bundesliga
15.08.2026 04:55
Kann Lustenau heute wieder jubeln?
Kann Lustenau heute wieder jubeln?(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Dritter Spieltag in der Fußball-Bundesliga: Austria Lustenau empfängt den WAC. Wir berichten live ab 17 Uhr – siehe Ticker unten.

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Hier der Liveticker:

„Wir freuen uns, erstmalig im neuen Lustenauer Stadion spielen zu können, wohlwissend um die Schwierigkeit der Aufgabe. Trotzdem wollen wir unsere Aufbruchstimmung nutzen, um wichtige Punkte zu holen“, sagte WAC-Trainer Thomas Silberberger. Mit einem 3:0 gegen die Wiener Austria und einem 1:1 gegen Salzburg ist der Start geglückt – und auch die Statistik ist ein Freund der Kärntner. Alle vier bisherigen Bundesliga-Duelle in Lustenau gingen an den WAC.

Die Vorarlberger indes wollen dem Heimpublikum nach dem 1:1 zum Auftakt gegen Ried den ersten Sieg nach dem Aufstieg schenken. Zuletzt verlor man 1:2 beim GAK. „Nach vorne waren wir aber zu harmlos und die Gegentore haben wir nicht gut genug verteidigt. Das müssen wir besser machen“, blickte Cheftrainer Markus Mader zurück. Den WAC erwartete Mader als selbstsicheren Gegner. „Sie haben bisher sehr stark performt und sind eine richtig gute Mannschaft, bei der die Handschrift von Thomas Silberberger klar zu erkennen ist.“ Für Mader steht fest: „Das wird ein harter Brocken.“

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