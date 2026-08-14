Ist das wirklich das mieseste Hotel Österreichs?

Miese Bewertungen auf Online-Plattformen gibt es in dieser Unterkunft zur Genüge. Doch ist dieses Hotel tatsächlich das Schlechteste in ganz Österreich? Krone+ hat eine Nacht dort verbracht und fällt ein Urteil.
Vor Urlaubsbuchung die Reisebewertungen der gewünschten Unterkunft durchstöbern. Ein gut gemeinter Tipp, der aber nicht immer für Klarheit sorgt. So auch in jener Unterkunft, die von den Gästen als schlechtestes Hotel in Österreich bei booking.com bewertet wurde. Durch 3700 Hotels scrollte sich die Redaktion mühevoll durch, um das Hotel mit der schlechtesten Bewertung zu finden: 4,7 von 10 Punkten!
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