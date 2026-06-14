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Whispyr-Macher im Talk

Hit in Harvard: Wiener (21) baut Offline-Messenger

Digital
14.06.2026 15:00
In Apples App Store kann der unter Harvard-Studenten populäre Offline-Messenger Whispyr bereits ...
In Apples App Store kann der unter Harvard-Studenten populäre Offline-Messenger Whispyr bereits heruntergeladen werden. Im Gespräch mit Krone+ verrät Entwickler Laurenz Frank aus Wien, wie die App funktioniert.(Bild: Krone KREATIV/getwhispyr.app, stock.adobe.com)
Porträt von Dominik Erlinger
Von Dominik Erlinger

Wenn Smartphone-Nutzer kommunizieren, erfolgt dies meist über Chat-Apps großer US-Konzerne, allen voran das zum Facebook-Konzern Meta gehörende WhatsApp. Was in der Praxis jedoch bedeutet, dass sämtliche Nachrichten über weit entfernte Server reisen – selbst, wenn der Empfänger im selben Raum ist. Der App-Entwickler Laurenz Frank aus Wien hat mit Whispyr eine Lösung für diese Problematik entwickelt.

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Frank ist ein umtriebiger junger Mann, studiert Wirtschaft in Frankreich, programmiert iPhone-Apps in Wien und hat eine Firma in Großbritannien. Derzeit konzentriert sich der 21-jährige Wiener auf eine neue App, mit der er gleich mehrere Probleme digitaler Kommunikation auf einmal lösen will: Whispyr funktioniert, wo es kein Handynetz gibt, wickelt Kommunikation ohne Umweg über weit entfernte Server ab und verschickt Nachrichten stattdessen direkt zwischen Geräten via Bluetooth und WLAN, was Überwachung und Zensur erschwert. Krone+ hat sich den Offline-Messenger, der an der US-Eliteuni Harvard bereits zur studentischen Grundausstattung gehört, vorführen lassen.

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