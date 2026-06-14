Hit in Harvard: Wiener (21) baut Offline-Messenger

Frank ist ein umtriebiger junger Mann, studiert Wirtschaft in Frankreich, programmiert iPhone-Apps in Wien und hat eine Firma in Großbritannien. Derzeit konzentriert sich der 21-jährige Wiener auf eine neue App, mit der er gleich mehrere Probleme digitaler Kommunikation auf einmal lösen will: Whispyr funktioniert, wo es kein Handynetz gibt, wickelt Kommunikation ohne Umweg über weit entfernte Server ab und verschickt Nachrichten stattdessen direkt zwischen Geräten via Bluetooth und WLAN, was Überwachung und Zensur erschwert. Krone+ hat sich den Offline-Messenger, der an der US-Eliteuni Harvard bereits zur studentischen Grundausstattung gehört, vorführen lassen.