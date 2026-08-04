Neue Saison und das Unterhaus lebt wieder!

Der Ball rollt wieder! Kärntens Fußball-Unterhaus ist mit Derby-Emotionen, späten Dramen und den ersten Überraschungen in die neue Saison gestartet. Globasnitz jubelte endlich wieder gegen St. Michael, Griffen rettete einen Punkt – und in der Regionalliga Süd fielen gleich zum Auftakt viele Tore.
Lange musste Globasnitz auf diesen Moment warten. Seit September 2012 hatte man kein Derby gegen St. Michael ob Bleiburg mehr gewonnen – nun ist die Durststrecke beendet. Beim 3:0-Erfolg setzte die Heimelf vor rund 750 Zuschauern ein deutliches Ausrufezeichen und feierte einen Auftakt nach Maß.
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