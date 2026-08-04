Neue Saison und das Unterhaus lebt wieder!

Lange musste Globasnitz auf diesen Moment warten. Seit September 2012 hatte man kein Derby gegen St. Michael ob Bleiburg mehr gewonnen – nun ist die Durststrecke beendet. Beim 3:0-Erfolg setzte die Heimelf vor rund 750 Zuschauern ein deutliches Ausrufezeichen und feierte einen Auftakt nach Maß.