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Pilot schwer verletzt

NÖ: Gyrocopter mit zwei Männern stürzte ab

Niederösterreich
04.08.2026 17:12
Absturz im Bezirk Amstetten mit zwei Verletzten.
Absturz im Bezirk Amstetten mit zwei Verletzten.(Bild: BFKDO Amstetten)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Schock kurz nach dem Start: Ein Gyrocopter ist am Dienstag in Seitenstetten (Bezirk Amstetten) abgestürzt. Zwei Männer wurden dabei verletzt, der Pilot (70) erlitt schwere Verletzungen.

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Gegen 13.30 Uhr – nur rund drei Minuten nach dem Start - setzte der 70-jährige Pilot laut Polizei einen Notruf ab. Wenig später ging die Maschine auf einer Wiese nahe dem Flugplatz zu Boden. Warum, ist nach wie vor unklar. Anders als bei einem Hubschrauber wird ein Gyrocopter nur durch den Fahrtwind angetrieben.

Rund 75 Feuerwehrmitglieder aus fünf Wehren rückten sofort zum Einsatz aus. Das Kleinflugzeug, das auch Tragschrauber genannt wird, dürfte beim Absturz in Brand geraten sein. Das Feuer wurde gelöscht, die Verletzten versorgt und das Luftfahrzeug von der Unfallstelle geborgen. 

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