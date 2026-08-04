NÖ: Gyrocopter mit zwei Männern stürzte ab

Gegen 13.30 Uhr – nur rund drei Minuten nach dem Start - setzte der 70-jährige Pilot laut Polizei einen Notruf ab. Wenig später ging die Maschine auf einer Wiese nahe dem Flugplatz zu Boden. Warum, ist nach wie vor unklar. Anders als bei einem Hubschrauber wird ein Gyrocopter nur durch den Fahrtwind angetrieben.